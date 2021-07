Les duele todo, todo el día: conocé a los más hipocondríacos del zodíaco

En esta nota te contamos cuáles son los cinco signos del zodíaco más hipocondríacos:

PUESTO 5: ESCORPIO

Ellos suelen darle mucha importancia a lo que avisa el cuerpo. Ante el más mínimo dolor no tardan en ir al médico y llegar al fondo del asunto. Luego siguen al pie de la letra el tratamiento y se aseguran de curarse. Pero no son de los que viven asustados por enfermarse, sin embargo odian que su salud no esté al 100%.

PUESTO 4: CÁNCER

Se preocupan bastante por su salud e incluso, en más de una ocasión, innecesariamente. Son personas muy rigurosas con los controles médicos, e incluso temen de que aparezca alguna enfermedad que exija un tratamiento serio, por eso buscan prevenir y si hay que curar, que sea lo antes posible.

PUESTO 3: CAPRICORNIO

Son muy exagerador y temen enfermarse. Cada síntoma, por más leve que sea, piensan que puede ser el comienzo de una enfermedad compleja y sufren como si ya la estuvieran enfrentando. Incluso tienen miedo de hacerse un chequeo para no confirmar sus temores.

PUESTO 2: LIBRA

Para ellos, una pequeña tos les anticipa una enfermedad respiratoria grave. Un dolor lumbar, la irrefutable prueba de que sus días terminarán en silla de ruedas (por lo menos). Un dolor de cabeza, es una alerta de un ACV y cualquier dolorcito en el pecho, signo inequívoco de un problema cardíaco. ¡Exagerados a más no poder!.

PUESTO 1: VIRGO

Sí, sin dudas, los más hipocondríacos de todos. Ellos temen y sufren enfermedades... que no tienen. Por supuesto, cualquier síntoma para ellos será la antesala de una enfermedad terrible y odian a quienes no cumplen las reglas. Ellos sufren mucho innecesariamente, leen acerca de enfermedades raras en internet. Y si no se enferma su cuerpo, se enfermará su mente.

