Diciembre, Navidad, Año Nuevo.. y tres signos serán traicionados: ¿cuáles?

Si hablamos de traición, lo primero que pensamos es que somos víctimas del engaño de nuestras parejas. La confianza mantiene a flote las relaciones, y cuando se rompe o pierde viene un gran dolor.

Así que en esta nota te contamos cuáles son los tres signos del zodíaco que en estos días serán traicionados. Este tipo de sorpresa nos llega durante Venus Conjunción Plutón. Y para algunos será peor que para otros.

SAGITARIO

A usted le gusta fingir que todo va bien en su relación, incluso cuando sospecha que las cosas están mucho peor de lo que realmente son. Sabes que algo está pasando. Sientes que tu pareja no le ha sido fiel, pero la idea de confrontarlos suena infernal. ¿Y si todo está en tu mente? Lo sabes en el fondo: tu intuición está en el punto y lo que intuyes realmente está sucediendo. Tu pareja te está engañando y seguirá haciéndolo mientras tú lo dejes.

ACUARIO

Lo importante es que sepas que eres tú quien está siendo traicionado, y no es tu culpa. Tu tendencia en momentos como estos es castigarte a ti mismo, no lo hagas. Te ha mentido un compañero, y sí, tus sospechas son correctas: tienen a alguien más y sí, te han mentido. Necesitas ser fuerte ahora, y aunque Venus Conjunción Plutón puede traer realidades duras a la vanguardia, no debes reaccionar a esta información negativa con comportamientos autodestructivos. Lo que tienes que hacer ahora es evaluar, reconocer el daño causado , sanar y moverte.

PISCIS

Eso está a punto de suceder, y sabes absolutamente a qué se refiere: tus sospechas están a punto de confirmarse. Llevas un tiempo con dudas sobre si tu pareja te es completamente fiel o no, y durante Venus Conjunción Plutón, recibirás las novedades que necesitas para confirmar lo que se conocerá para siempre en tu vida como traición mayor. Ahora es el momento de que elimines esa mala hierba de tu jardín o dejes el jardín por completo. No es lo que querías, pero se requerirá tu acción.

(Fuente: Terra.cl)