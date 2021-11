De primera a quinta a fondo: ¿cuáles son los signos más acelerados en la vida?

En la vida hay personas que viven todo de manera muy intensa, rápida. Ellos tienen tanto qué hacer, se llenan de tantas obligaciones, que parece no alcanzarles el día y por eso viven muy acelerados e incluso conectan mejor con personas que tienen un estilo de vida similar.

Así que en esta nota te contamos quiénes son esos signos:

ARIES

Por su naturaleza acelerada les gusta moverse constantemente. No disfrutan de la rutina y prefieren aventurarse con mucha frecuencia. Viven intensamente y evitan las situaciones calmadas que se dan con lentitud. Por el contrario, le apuestan a los momentos que se dan con rapidez y donde pueden experimentar grandes emociones como la adrenalina. Por lo general toman sus decisiones con impulsividad y pocas veces se detienen a pensar las consecuencias de lo que puede suceder.

CÁNCER

Aunque no lo parecen por su naturaleza pausada, son en realidad personas muy aceleradas. Tienen poca paciencia y siempre están de afán. Hacen múltiples tareas al tiempo y se aburren cuando las cosas se producen con tranquilidad. Prefieren el ritmo acelerado y con frecuencia pareciera que son nerviosos. Las personas nacidas bajo este signo tienen mucha información en la cabeza y sus pensamientos ocurren a grandes velocidades.

ESCORPIO

Aquí las personas pareciera que hubieran bebido varias tazas de café... siempre están acelerados. Son personas temerarias que no meditan a profundidad sus decisiones, ya que viven el día a día y poco o nada les preocupa el futuro. Aman la rapidez y la efectividad, así que se relacionan con personas que también sean así. Disfrutan de la proactividad y el multitasking y evitan estancarse con procesos que no rinden grandes resultados. Suelen ser impulsivos, pues su poca paciencia no les deja meditar.

