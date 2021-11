¿Segundas partes fueron buenas?: estos signos revivirán pasados amorosos

El amor tiene muchas formas y una de ellas es de repetirse con el tiempo. El tema es si realmente se está dispuesto a volver a revivir una relación del pasado.

A continuación te presentamos a los signos que tendrán ante sí esa oportunidad, la cual se les antojará muy tentadora.

Tauro

Las relaciones de Tauro pueden erosionarse, pero ciertamente crecieron sobre bases sólidas que alguna vez fueron muy confiables; no lo olvidará fácilmente. Cuando el dolor desaparece, puede permitirse enamorarse nuevamente de alguien a quien puede demostrar que ha cambiado positivamente. Este letrero tiene una inclinación especial por las historias con giros y pasiones ardientes, algo que puede suceder fácilmente cuando algo del pasado regresa.

Cáncer

Los cánceres a menudo encuentran un hogar en el amor y las relaciones, lo que los mantiene profundamente asociados con la protección, la complicidad y la comodidad. Cuando algo importante llega a su fin, tiende a guardar muchos recuerdos y cae fácilmente en la nostalgia, especialmente si terminó con incompatibilidades menos profundas. Es posible que reflexione e incluso intente ir tras las segundas oportunidades, ya que también cree en recuperar sus sensaciones.

Libra

Los libra viven historias de amor marcadas por el romanticismo y estos recuerdos quedan claros en sus mentes o corazones. Cuando se acaba este empate, tiende a no reprimir los agravios y a recordar bien lo sucedido, mecanismo que le favorece para ver la posibilidad de volver a intentarlo. Este signo no suele tener dificultad para perdonar y no se siente mal por no cerrar por completo las puertas de un amor; después de todo, nunca se sabe si los volverá a abrir.

Escorpio

Los Escorpio pueden experimentar historias de amor muy dramáticas, pero esconden un enamoramiento especial por lo profundo, apegado y de alguna manera vulnerable. Es difícil entender las misteriosas emociones que lo motivan, pero este signo siempre está marcado por relaciones complejas y, con pasión, tiende a buscar a estas personas para revivir momentos. ¡El coraje para volver a arriesgar es genial!

Piscis

Los piscianos creen verdaderamente en el amor, asumiendo muchas consecuencias, conexiones profundas y el perdón como una base indestructible. Incluso cuando se rompe un vínculo, conserva las emociones fuertes asociadas con la relación y las revive, aunque solo sea dentro de sí mismo. Este signo no siempre toma iniciativas para recuperar un vínculo, pero tampoco deja ir los recuerdos.