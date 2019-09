Del cielo al infierno: así se clasifican los signos en clave ángel o demonio

LIBRA

Todos los Libra os caracterizáis por tener carita de ángel y una personalidad que derrocha mucha ternura (cuando os dejáis conocer a fondo, claro, porque si no nada) Eres una persona muy pura Libra y quien esté a tu lado puede tener la certeza de que tiene a una muy buena persona cerca. Es más, muchas veces te cuelas y te pasas de persona buena. Ya sabes, das de más a los demás, pero ese es tu sello de identidad. En el cielo tiene un trono con corona y con todo lujo de detalles por todo lo que haces aquí abajo, así, como dato.

TAURO

¿Te sorprende estar en este puesto? Esperemos que no, porque te lo mereces Tauro. Tienes un corazón que no te entra en el pecho y lo sabes. Aunque no seas la persona más demostrativa de la tierra en cuanto a sentimientos, proteges como nadie a tu gente y haces cualquier cosa por su cariño. Eres muy buena gente Tauro, un angelito con mucho carácter pero muy familiar y sensible en el fondo… Sabes que muchas veces ese lado tan bueno ha sido el que más te ha hecho daño. Sobre todo cuando se han aprovechado de tu ayuda. Eres ángel entre muchos demonios.

PISCIS

Te mereces el tercer puesto porque tiene tu propia manera del ver el mundo y en ella, siempre cuentas con hacer feliz a los demás. Eres mucha luz entre la oscuridad Piscis. Eres mucho ángel entre muchos demonios que salivan cuando ven tu bondad… En serio, eres muy amable (con quien te da la gana) y sabes empatizar con la gente. Aunque no olvides, PERDONAS y eso te hace grande Piscis. El único defecto que tendrías como ángel es que no sabes esperar y quieres que la gente te devuelva los favores más rápido que tarde. Nada más. Te gusta que se haga justicia siempre.

SAGITARIO

Para ti, amar y hacer feliz a los demás es como respirar aire puro. Entras dentro del grupo de los ángeles porque eres luz Sagitario, eres positividad y eres de ese tipo de personas capaces de cualquier cosa, solo por ver feliz y sonrientes a los demás. Es más, aunque tengas un día de mierda, pones la mejor de todas tus sonrisas (también es un escudo protector para que no te pregunten y lo sabes) y te gusta hacer reír a los tuyos, te encanta ver como rebosan de alegría en sus vidas… Sagitario, eres una persona muy positiva y solo dejarías esa faceta por hacer un viaje de diez días.

ACUARIO

Aunque no lo demuestres, te preocupas mucho por los demás. Aunque no te guste regalar muestras de afecto y cariño, sabemos que eres una de las personas que más se alegra de las alegrías de los demás. Acuario, puede que no seas la alegría en persona, pero tienes uno de los corazones más buenos y sencillos de todo el zodiaco. No hay dobles caras en él, no hay un doble fondo, no esconde nada… Eres un ángel Acuario, no de los más demostrativos y de los más cariñosos, pero un ángel caído del cielo. Tus acciones te han dado este puesto, tu personalidad es la que hace que todo el mundo te vea como alguien rebelde, pero es todo fachada…

GEMINIS

Estás en el ecuador de los ángeles y los demonios y desde luego que no podría ser otra persona. Eres tú Géminis, el signo que tiene dos lados. El oscuro y el bueno. El yin y el yan. El ángel y el diablo. La típica imagen de alguien con un mini angelito diciéndole lo bueno que tienes que hacer, y ese mini diablo retando a las ideas del mini angelito es muy tuya. Así es Géminis, estás en el medio de la cuestión para llamar bien la atención. La verdad es que no persigues un patrón en concreto, porque cuando te apetece ser bueno lo eres como nadie más. y ni que decir cuando te apetece ser malo Géminis, lo bordas…

LEO

Las vivencias, la experiencia y las lecciones que has ido aprendiendo a la fuerza durante todo tu camino, han sido las que han hecho que estén con un pie más en el lado de los demonios que en el de los ángeles Leo y lo sabes. A ver, es obvio que eres un pedacito de cielo con la gente que lo necesita y que eres muy afectuoso/a, pero cuando te tienes que poner en modo serio y sacar tus garras a la luz, lo haces como el león de la selva que eres Leo, lo haces haciendo honor a tu nombre, porque hasta el más valiente se puede cagar encima la ver tus colmillos en plena acción… Así es, deja suelto a un león y los cobardes llorarán sin cesar, ¿verdad?

CÁNCER

Sueñas con ser buena persona. Intentas ser buen persona y ¿sabes qué? Que eres muy buena persona Cáncer, pero la vida te pone muchas tentaciones con un toque de pecado delante de tus narices y, sinceramente, no te puedes resistir… Cáncer, eres una persona muy luchadora y muy defensora de la igualdad y de los derechos. Te gusta cuidar a tu gente, te encanta ver que son felices y saber que has podido tener algo que ver. Pero cuando ese mini diablo interno que hay en ti te habla y te pone tentaciones delante de tus narices, no puedes rechazarlas. Caes en picado Cáncer, te sabe chantajear muy bien.

VIRGO

Tienes más de diablo que de ángel por una sencilla razón: por tu carácter. Así es Virgo, que se prepare y que rece mucho la persona que tenga la osadía de meter las narices en algún aspecto de tu vida. En serio, no es broma, que se prepare la persona que se meta contigo, porque cuando te toca defender de lo que sea, no mides fuerzas, palabras, acciones y venganzas y lo sabes. Si te tienes que poner en plan malo, te pones en plan malo máximo y no dejas a nadie a salvo Virgo. En realidad es lógico, te sabes defender muy pero que muy bien.

ARIES

Te encanta ver a tu gente feliz. Te encanta hacer bromas y hacer que se rían sin parar. Pero ahí puede estar el motivo por el cual eres más diablo que ángel. Aries, reconoce que muchas de tus bromas van con doble sentido. Lo sabes muy pero que muy bien. Haces que estás bromeando para decir verdades dolorosas yo para tirar indirectas muy directas a la cara de alguien que no te cae bien. Es más, no tiene por que caerte mal, porque has gastado muchas de esas bromas a amigos muy amigos tuyos… Eres un diablo de categoría Aries. Y lo mejor de todo es que ese aire de “diablo malo” te sienta muy pero que muy bien…

CAPRICORNIO

Eres el claro ejemplo del diablo con piel de corderito y con carita de no haber roto un plato. Ay Capricornio, qué necio es el mundo. De corderito lindo y blandito tienes lo mismo que de persona sentimental máxima. O sea NADA y lo sabes. Estás en el penúltimo puesto porque para ti este es el puesto de los vencedores. Eres una persona muy astuta, con pocos escrúpulos, con mucha inteligencia maligna, con muchas trucos y secretos y con una mirada bastante penetrante en serio Capricornio, ya solo el físico te hace ser alguien a quien tener miedo. Pero si hablamos de tu inteligencia ya llegamos al limbo de los diablos. Eres el mejor.

ESCORPIO

¿Lo dudabas? Obvio no. El puesto del diablo máximo con mayor nivel de maldad en su sangre es tuyo Escorpio, solo tuyo y de nadie más porque nadie podría llevar ese puesto mejor que tu. En tus hombros no hay la típica estampa del ángel en contra del diablo. No. En tu caso tienes a un diablo en cada hombro, porque no hay hueco para ángeles celestiales en tu vida. Pero cuidado, esto no quiere decir que no seas una bellísima persona, para nada… Pero sí que es verdad que vuelves cuando todo van y que el mal te sienta jodidamente bien Escorpio. A tu voluntad, se rinde quien sea y lo sabes.