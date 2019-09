Combinación explosiva: estos son los hombres más malos e irresistibles del zodiaco

A muchas mujeres les encantan los chicos malos, tienen un no ‘sé qué’ que los hace irresistibles, aunque si lo piensan bien, se trata de seguridad y labia, incluso puede que un poco de ingenio e irreverencia, y aunque al final saben que terminarán con el corazón destrozado, prefieren intentarlo. Así que toma tus precauciones porque estos son los hombres más malos e irresistibles del zodiaco.

Recuérdalo, estos hombres siempre se salen con la suya y aunque se esfuerzan muchísimo al enamorarte, el desenlace es siempre el mismo: tu corazón en mil añicos. ¡Sobre aviso no hay engaño!

Estos son los hombres más malos e irresistibles del zodiaco

Leo

Leo siempre quiere ser el centro de atención y tener la razón, así que no importa cuántas horas tenga que pelear, nunca dará su brazo a torcer. Se trata de un signo bastante conflictivo y nunca le podrás hacer entender que dentro de la pareja no existen competencias.

Escorpión

Más allá de los beneficios placenteros, Escorpio se caracteriza por ser agresivo e intenso. En ocasiones puede llegar a ser muy cruel y vengativo, mentiroso y crítico, y de una u otra forma te romperá el corazón. Es mejor mantenerte alejada y no dejar que esa atracción se convierta en amor.

Géminis

Muy similar a Leo, Géminis puede llegar a ser muy narcisista, cosa que lo lleva a suponer que nadie está a su nivel. Asimismo, esta actitud ‘inalcanzable’ lo lleva a ser bastante infiel, así que si no te rompe el corazón al hacerte sentir poca cosa, lo hará cuando descubras que ya está con otra persona.

Piscis

Piscis podría aparentar ser el hombre perfecto, todo un príncipe azul: es romántico, cariñoso y sensible; pero cuando se trata de protegerse a sí mismo, es capaz de mentir y manipular a quien sea. Además, nunca serás una prioridad para él, pues aunque no llega al grado de un Leo o Géminis, no hay nadie más importante que él mismo.

Fuente: La Verdad.com