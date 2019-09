El agente de tránsito atropellado por Eugenio Veppo despertó del coma

Despertó del coma uno de los agentes de tránsito que fue atropellado por el periodista Eugenio Veppo cuando intentaban realizar un control de alcoholemia.

Santiago Siciliano estuvo once días en coma y despertó este miércoles. La familia fue quien comunicó la notica desde el Hospital Fernández, donde se encuentra internado el agente.

La madrugada del domingo 8 de septiembre, Veppo conducía casi duplicando la velocidad permitida sobre las avenidas Figueroa Alcorta y Tagle. Como consecuencia terminó embistiendo a Siciliano y a Cinthia Choque, quien murió en el lugar sin poder ser asistida.

Veppo nunca se detuvo y continuó manejando, el periodista se presentó 14 horas después en la comisaría. Por ello lo estudios de alcoholemia y drogas en sangre no arrojaron datos para saber en qué estado se encontraba cuando sucedió el siniestro.

El hecho quedó registrado por las cámaras de la Ciudad.

Asistencia

El agente recibió las primeras curaciones en el lugar, donde se acercaron las ambulancias del Same. Fue trasladado al Fernández y desde esa madrugada se encuentra en ese centro de salud internado.

"Responde a las preguntas, cerrando los ojos. Le puse música, le pregunté si le gustaba y me dijo que sí, cerrando sus ojos. No puede hablar porque le da tos. Pronto le van a hacer un 'botón gástrico' para que el alimento le llegue al estómago. Nos dijeron los médicos que no hay que estimularlo mucho, que estemos tranquilos. Sentimos que es un milagro", dijo entusiasmada su novia Rocío.

La joven relató, además, que Santiago ya manifestaba que quería despertarse. . "Y ahora ya se quiere mover. No puede por los tutores que tiene colocados. Yo lo veo incómodo, pero entiendo que es porque está siendo conciente de su cuerpo y del estado en que se encuentra. Los médicos me aseguraron que no siente dolor. Luego, de a poco, estaremos pendientes de cómo responde a los estímulos, porque es lo que indicará cuáles serán las secuelas", detalló Rocío.