De los 'ratas' a los desprendidos: qué valor le da al dinero cada signo

Los signos de Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio le ponen precio a todo, aunque no lo tenga, les es fácil generar. Los signos de Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis, si aman lo que hacen, pueden relajarse y tener un buen pasar económico. Los signos de Aire: Géminis, Libra y Acuario, el poder lo tienen en sus palabras y en los buenos tratos que hacen, desde ahí producen. Los signos de Fuego: Aries, Leo y Sagitario solo les importa el dinero porque les da el poder para hacer lo que quieran.

Aries: no le importa mucho el dinero por eso invierte solo en lo que está seguro y sabe hacer.Genera sobre la base que ya tiene, renueva sus ideas, pero no fuera de su estructura. Le cuesta compartir su dinero, y solo lo hace si el también lo disfruta. Son líderes y siempre aportan nuevas ideas. El éxito les llega a mediana edad y pero cuando realmente hace lo que le gusta.

Tauro: tienen la capacidad de generar mucho desde pequeños. Muchas veces recibiendo herencias o bienes que le sirven de base para producir más. Todo lo que venga de su familia lo saben cuidar y valorar. Las propiedades son su debilidad. Son prácticos, organizados y grandes trabajadores. Buscan tener bases sólidas para estar tranquilos. Son generosos con su familia. Como los rige Venus les gusta el arte y las cosas bellas.

Géminis: parece que generara dinero solo pensando. Son grandes especuladores e inversionistas financieros. No les gusta el trabajo estático, necesitan moverse para producir. El comercio y las ventas son su don natural. La comunicación su gran aliado. La invención de

negocios nuevos los motiva y las sociedades lo potencian para seguir multiplicando.

Cáncer: el dinero no les importa pero les genera seguridad. Les cuesta ganarlo y gastarlo en ellos mismos. Es muy buen administrador del hogar y genera para gastar en cosas para su familia. Si maneja estructuras chicas económicas se siente más tranquilo, en el caso de que

crezca su economía debe buscar ayuda, solo no puede.

Su gran poder es hacer entender a los demás el valor de los sentimientos, no del dinero.

Leo: si a un Leo no le va bien con el dinero es porque realmente no sabe lo que quiere, son los reyes en todo lo que emprendan. Les cuesta mucho manejar equipos, por eso no delega demasiado. Siempre logran ocupar puestos importantes. Son muy buenos guías. Pero aunque

sean buenos líderes, deben tener todo bajo su control. Su éxito es trabajar mucho y con actitud positiva.

Virgo: por su timidez, les cuesta creer en su capacidad de generar. Ser el segundo de alguien o acompañar es su gran éxito. Todo tiene que estar muy organizado y si crecen económicamente les cuesta administrarse. No saben pedir ayuda, porque desconfían de todos, nadie lo hará

como ellos. Pueden administrar los bienes o empresas de otros a la perfección. Le encanta que los demás crezcan.

Libra: hacer una sociedad es su gran poder. Siempre tienen en cuenta al otro. Pueden ganar mucho dinero, pero necesitan de otro para que se los administre. Les gusta ayudar a sus

padres y hermanos. Son conciliadores y súper diplomáticos eso los ayuda a conseguir buenos tratos comerciales. Tienen la capacidad de hacer crecer a sus parejas. Todo lo referente a la estética y arte puede hacerlos ganar dinero.

Escorpio: disimulan mucho su interés en el dinero. Son muy positivos y todo lo que ganan lo pueden perder rápidamente solo por confiar en que todo va a estar mejor. Siempre quieren ser los mayores accionistas, no se conforman con poco. Siempre buscan alcanzar sus deseos

más profundos. Regenerar es su gran don, tienen mucha energía y la perseverancia los ayuda a producir más y más.

Sagitario: no les cuesta ganar dinero, el problema es que lo gasta fácilmente. El único objetivo de su trabajo es darse los gustos. Les cuesta mucho administrar sus bienes, pero son buenos

delegando a sus socios, que son muchos porque uno solo no los satisface. Tienen mucha suerte, si saben como invertir les va a ir muy bien. Como ellos se mueven todo el tiempo, necesitan que la gente de su alrededor también lo haga.

Capricornio: tienen objetivos claros, saben a dónde van. No les gusta mucho gastar. El dinero les da seguridad. Lo invierten en propiedades o negocios. Son humildes y nos les gusta estar en

altas posiciones, llegan ahí pero están por poco tiempo. Les cuesta delegar y ello los puede llevar a perder financieramente. La cautela es su don, y con responsabilidad ayudan a los

débiles a aprender cómo manejarse económicamente. El ahorro la base de su fortuna.

Acuario: les gusta tirarse a la pileta en inversiones nuevas. El problema de ello es que generalmente sus negocios dan redito muy a futuro, eso los pone impacientes y vuelven a invertir nuevamente. Les importa más el reconocimiento social que el dinero. Hacer lo distinto es lo que lo moviliza sin importar si pierden todo. Lo que los ayuda a generar más es trabajar

en grupo y por el bien de otros.

Piscis: a ellos les gusta generar su propio dinero, aunque, les cuesta mucho trabajar para otros. La independencia les genera mejor economía siempre y cuando tengan a su lado alguien que los administre. Recién cuando llegan a mediana edad logran estabilizar sus finanzas. Siempre cuentan como ganaron mucho dinero, pero nunca cuando lo perdieron todo. Cuando actúan de corazón logran todo lo que se proponen. La sensibilidad y compasión les genera dinero fácilmente.

Fuente: Infobae