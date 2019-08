Cuáles son las cosas que sacan de quicio a cada signo

Los nervios juegan un papel especial en cada de los signos del zodiaco. Enterate cuáles son las cosas que sacan de quicio a cada uno de ellos.

Aries: Nada les causa más nervios que un pedido de que se relajen. Juran que los demás no notan lo tensos que están ante determinadas actividades. Les gusta actuar sin que restrinjan lo que hacen.

Tauro: Preguntarle por qué siempre come tanto los pone mal. No tienen problemas en aceptar su gran apetito pero si se incomodan cuando no conocen a una persona.

Géminis: Compararlo con alguien. No importa con quién sea, no es inseguridad simplemente que de inmediato se imaginan ante una especie de jurado.

Cáncer: Pedirle no ser tan sentimental. Ellos saben que se pasan de sentimentales y a veces hasta llorones, pero no pueden evitarlo y les incomoda que la gente se los recuerde.

Leo: Con solo recordarle que hay otras personas que se destacan en las mismas áreas ya se descontrolan. Suelen asumir ser únicos en lo que hacen.

Virgo: Decirle que nadie está pidiendo su opinión. Esa es la única manera de ponerlos nerviosos: anular su necesidad constante de corregir, revisar y opinar sobre todo.

Libra: Decirle que es una persona falsa, con doble cara. No lo son pero automáticamente empezarán a pensar en qué fallaron y quizás hasta duden de sí mismos.

Escorpio: Decirles al oído que hay alguien riéndose/burlándose de ellos. Con eso estarán inquietos y molestos.

Sagitario: Comentar delante de ellos que alguien no sabe que lo están traicionando. Así empezarán a sacar cuentas y creerán que es sobre ellos.

Capricornio: Decirle que no tiene sentimientos. Se defenderá con las uñas porque sabe que, en efecto son algo fríos.

Acuario: Recordarles que hay gente que solo elogia por agradar e interés. Les encantan los halagos y se creen hasta los falsos, es parte de su personalidad.

Piscis: Decirles que no sea tan inocente o sino siempre se aprovecharán de ellos. Es algo delicado porque normalmente es real, pero puede terminar en una crisis de llanto.