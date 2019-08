A Nahir le dedicaron una canción: "Asesina por encargo"

"Asesina por encargo" es el nombre del tema creado por los raperos Paul & Maik dedicado a Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por haber asesinado a su pareja Fernando Pastorizzo. El tema musical fue difundido a través de las redes sociales a solo 72 horas de que se de a conocer la resolución de la primera revisión del fallo.

"Fantaseo con un beso de tu boca en mi boca, imagino el momento te voy volviendo loca, tengo tanto para darte como yo nadie va a amarte.. porcelana de tu piel que me hace enloquecer ...de tu sal quiero beber, y morirme y renacer. Si me pierdo en vos ya no tengo temor , hoy me entregó a tu amor, a tu amor que me atrapó", dice la letra.

En tanto continua: "Asesina por encargo, dentro tuyo moriré, hoy deseo más que nadie el tenernos otra vez, yo sé bien que es peligroso y que podríamos perder, enfrentando los instintos en un juego de poder, pero ya nada me importa, puede suceder". Lejos de contener una letra superficial, la canción busca visibilizar la violencia de género como problemática, y las relaciones tóxicas, que surgen como consecuencia de ello.

En 2013 la joven se cruzó con los raperos por un video que estos habían hecho de los "Beliebers", en el que parodiabana a los fanáticos de Justin Bieber, su ídolo. A través de una carta Nahir les había aclarado que no estaba de acuerdo con la forma en que representaban a los fanáticos del cantante estadounidense. "Si bien lo que hicieron es divertido, se aleja de lo que es nuestro espíritu y sentir por Justin Bieber. Es sarcástico e irónico", escribió en la misiva.

El miércoles 14 de agosto al mediodía se sabrá como continua el futuro de Nahir Galarza. El Tribunal de Casación Penal de Concordia anunciará sus fundamentos y dará a conocer si revoca o ratifica el fallo de prisión perpetua. En caso de ratificación, quien decidirá en instancia superior será la Corte Suprema de Justicia de la Nación.