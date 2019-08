¿Lo perdonaste? Te vas a arrepentir, estos signos son infieles reincidentes

Por muchas razones los hombres engañan a sus mujeres: pierden interés en la relación, quieren sentirse "más seguros" de sí mismos... pero hay signos que están más predispuestos a la infidelidad que otros.

Y eso conlleva a que sean infieles más de una vez, aún si los perdonaste, aún si la relación es duradera. Estos signos son:

Sagitario

No piensa en el mañana o en el futuro, viven el presente y son guiados únicamente por el placer y el deseo. Si tu pareja es Sagitario, no dudes que te ama inmensamente pero también es una persona muy débil y no podrá resistirse cuando se le presente una tentación. No será difícil para él serte infiel si en alguna fiesta ve a una muchacha que le guste y le esté coqueteando. Nunca dirá que no.

Leo

Como su nombre lo indica, suelen ser muy dominantes. Muchos de ellos llegan al extremo de creer que merecen tenerlo todo y que tener múltiples parejas los convertirá en un macho alfa poderoso. Son graciosos y apasionados lo que siempre resultará muy atractivo en ellos, pero a la vez son muy desleales y siempre te serán infiel de nuevo, aunque los perdones y ellos juren no volver a engañarte.

Aries

Muchos tienen suficiente autocontrol y son leales a sus parejas, pero muchos otros ceden ante las tentaciones y engañan por segunda…tercera…e innumerables veces a la pareja. Son muy impulsivos y muchas de sus acciones son guiadas por impulsos, por la emoción y el calor del momento. Luego le dirán a la pareja que son “imaginaciones suyas” las infidelidades. La peor reacción.