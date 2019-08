Detenido por cultivar cannabis para hacer aceite medicinal

"Es destructivo lo que está viviendo mi hijo", reconoció, con profunda tristeza, Luis, papá de un joven que fue apresado hace más de un mes, por cultivo de marihuana. Sin embargo, el muchacho cosechaba plantas de cannabis con el fin de producir aceites y cremas, únicos remedios a sus profundos dolores por las graves lesiones padecidas en un accidente automovilístico.

No obstante, durante un allanamiento en su vivienda por otras razones, personal policial descubrió su plantación y en consecuencia se encuentra detenido desde hace cincuenta días, sin certidumbre alguna respecto de su futuro. El 23 de junio pasado, Damián Raña, de 27 años, recibía el llamado desesperado de su hermano, quien lo informaba sobre un procedimiento policial en cada una de las viviendas de la manzana de su domicilio, en la localidad bonaerense de Ensenada.

Una denuncia anónima por la extraña presencia de un grupo de individuos en los techos de muchas de las moradas fue el motivo de la presencia de las autoridades. En ese instante, "cuando él llega les abre su casa a los policías, que ven una rama de una de las plantas en la mesa de la cocina. Por eso le preguntaron si tiene más, dice que sí, y hasta les mostró las otras, nunca se resistió", relató a Crónica, Luis, progenitor del joven.

Inmediatamente, los policías solicitaron una orden de allanamiento, la cual fue autorizada y culminó con la detención del dueño de la propiedad. Según consta en el informe, hallaron cinco kilos de marihuana, pero el pesaje no fue presenciado por el apresado. Al respecto, su papá dejo en claro que no había nada fraccionado ni ningún elemento que indique que es para la venta. Lo que le encuentran estaba en bolsas de residuos.

En junio de 2018, Damián sufrió un accidente de tránsito, dado que el auto en el cual viajaba fue embestido por otro rodado, cuyo conductor estaba alcoholizado. Por esta razón, Raña sufrió graves lesiones en un pulmón y en el fémur, cuyos dolores no fueron paliados por ningún medicamento.

En este sentido, su padre remarcó que "nada podía calmarlo, hasta que unos compañeros le entregaron crema y aceite de cannabis, que le hicieron muy bien. Ya no tenía ningún malestar, y por eso dijo: Me pongo a cultivar yo, antes de comprarle marihuana a cualquiera". A pesar del uso medicinal, hasta el momento la causa no avanza y el hombre permanece detenido en la Alcaidía de La Plata desde hace cincuenta días.

En referencia a ello, Luis reflejó que "estamos esperando que se expida la Cámara de Apelaciones, con la incertidumbre de no saber qué pasará en el futuro". Ante semejante desamparo, el papá de Damián confesó: "Me genera mucha indignación. Verlo preso como un delincuente, cuando no le hacía mal a nadie, sino un bien a sí mismo, da mucha bronca".

No obstante, la desazón no le impidió al progenitor referirse a la tan cuestionada legislación de cannabis, proclamando que "hay que rever la ley, porque no puede ser que traten como un narcotraficante a una persona que sólo cultivaba marihuana por un problema de salud. No pueden meter a todos en la misma bolsa".