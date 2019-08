Ojo cómo le das una mala noticia: así reacciona cada signo ante un hecho doloroso

Ninguno de nosotros somos ajenos a sentir alguna vez tristeza y dolor, pero ¿por qué algunas personas sufren más que otras?, la respuesta podría estar en su signo zodiacal.

Algunos pueden encerrarse en si mismos, otros prefieren buscar ayuda y los más atrevidos pueden enfrentar estas situaciones sin dudar ni pensar en consecuencias.

Aries

Este es uno de los signos más fuertes, por eso reacciona bastante bien ante las desgracias. Sabe controlar a la perfección sus sentimientos, no llora y es capaz de dominar todos esos sentimientos de dolor. En las situaciones más extremas puede mantener la mente fría separando la razón de los sentimientos. Después sufrirá a su manera y llevará el duelo en silencio.

Tauro

Es uno de los signos más fuertes, pero cuando se trata de la decepción suele ser muy sensible. Especialmente si se siente traicionado por alguien de confianza o está sufriendo alguien que quiere mucho. Puede reaccionar de manera exagerada, gritando, dando patadas, golpes o tomando decisiones importantes. Sin embargo, vive el sufrimiento con dignidad y no se priva de llorar.

Géminis

Este es el signo de la dualidad, tiene muchas personalidades, y si hay algo que no soporta es ver sufrir a la gente, porque esto hace que ellos sufran. Cuando no pueden evitar llorar, se echan a correr y viven su duelo en soledad. Si hay algo que no soportan son los entierros y hospitales prefieren verle siempre el lado bueno y hermoso a la vida, ya que no saben ni como consolar ni tampoco cómo afrontar su dolor.

Cáncer

Este es el signo más sensible del zodiaco, por lo tanto, vive muy mal el sufrimiento. Experimenta muchos sentimientos, sensaciones, recuerdos y dolor, ocasionando que se bloqueen. Se pierden en el llanto y quedan fuera de combate. Son tan fuertes las dimensiones de su sufrimiento, que no son capaces de reaccionar.

Leo

Al poseer un carácter fuerte, reacciona de manera bastante fría y controlada. Esto no quiere decir que no sufra, pero sabe llorar en silencio y tomar las decisiones importantes con frialdad, separando el dolor de las cosas prácticas. Es capaz de hacer chistes de las cosas malas que le están sucediendo y reírse de ellos mismos. Cuando se trata del dolor ajeno, se bloquea, pero no porque no le importe lo que le pasa al otro, sino por debilidad.

Virgo

Si hay algo que saben controlar las personas nacidas bajo este signo son sus sentimientos, de hecho, son personas frías que saben separar a la perfección lo mental de lo sentimental. Ante una situación inesperada sabe controlar su dolor y tristeza. Siempre será capaz de comunicar a los demás el drama que está viviendo con total serenidad.

Libra

Siempre tiene las emociones a flor de piel, por eso no es de extrañar que se rompa por dentro. Le es imposible esconder el sufrimiento. Aparte de que no desea hacerlo. Siempre se pierde en sus emociones y el dolor. No es capaz de organizar nada y mucho menos de reaccionar. Esta recordando siempre todo por lo que vuelve a sentirlo. Necesita apoyarse en alguien, para que resuelva la situación por ellos.

Escorpio

Las personas nacidas bajo este signo son muy sensibles y fríos a la vez. Aunque se esté muriendo por dentro es capaz de esconder a la perfección sus sentimientos y el dolor. Aparte de que mostrará una frialdad escalofriante, organizará y pensarán hasta en el más mínimo detalle. De hecho, sorprende con su seriedad, su forma de observar y su silencio,

Sagitario

Aunque no lo aparenta es un signo muy sentimental, sensible y sabe darle frente al dolor entre lágrimas, lo cual no le impide organizar sus ideas. No se avergüenza de mostrar su tristeza. Es capaz de irse a cenar o tomar una copa con un amigo para poder sacar todo el dolor que trae en su corazón. Llora en la intimidad o con alguien de mucha confianza.

Capricornio

Es un signo muy cerebral, y lo tiene todo controlado: sus sentimientos, emociones, lágrimas y dolor. Sufrirá todo en silencio, después de que todo haya acabado, pero en el momento crucial, tendrá la frialdad de organizar, controlar, coordinar y actuar las situaciones como si nada pasara.

Acuario

Las personas nacidas bajo este signo sufren un montón, el dolor invade y lo noquea, en especial cuando se trata de la familia más allegada, que son de suma importancia para ellos. Después de estos momentos, sabrán superar su dolor y actuar en consecuencia.

Piscis

Es un signo bastante sensible y llora por cualquier mínimo detalle, perdiendo de vista a todo el mundo. Si hay algo que no soporta es el dolor y sufrimiento. Tarda mucho en reaccionar y poder pensar con coherencia. Necesita mucho de las personas que le rodean para poder reaccionar y controlar sus emociones. En caso de no tener apoyos se hunden por completo en la tristeza.