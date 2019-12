Brasil violento: diputados se "mataron" a trompadas adentro del recinto

En pleno tratamiento legislativo, un diputado brasileño llamó a sus colegas "montón de vagos" e invitó a pelear a algunos de ellos, lo que tornó el debate en un intercambio de golpes, empujones, amenazas e insultos. La sesión tuvo que interrumpirse y algunos legisladores fueron sacados del recinto con custodia.

La pelea quedó registrada el pasado miércoles a través de la transmisión en vivo del debate sobre la reforma provisional para empleados públicos en la ciudad de San Pablo, en Brasil.

En una caldeada exposición, el diputado Arthur do Val tildó de "montón de vagos" a sus colegas y al notar que algunos de ellos subían al estrado, los llamó a pelear. En ese momento, varios legisladores se trenzaron a los golpes, mientras que otros intentaron separarlos.

La sesión debió ser interrumpida pero el debate se demoró, por lo que los discursos de los legisladores terminaron alrededor de las 0.30 del pasado jueves.

"Los llamé un montón de vagos, sí. Lo son realmente, pero no todos los servidores", se justificó do Val tras la pelea. Sus críticas iban dirigidas al diputado del Partido de los Trabajadores (PT), Enio Tatto, quien tuvo cruces con otra diputada sobre el proyecto. Tatto, por su parte, acusó a do Val de provocar la golpiza al insultar a sus colegas y cuestionarlos con "si iban a tener estómago" para pelear.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Caue Macris, aseguró que la pelea entre los diputados "no coincide con la historia" de ese Cuerpo y que ordenará que el episodio sea revisado por el Consejo de Ética de la Cámara.