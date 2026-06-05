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Alerta para viajeros

El Aeroparque Jorge Newbery estará durante 55 horas sin operaciones en agosto

Se deberá a un mantenimiento preventivo de la pista en toda su extensión. Conocé los detalles

Por Agencia NA
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El Aeroparque Jorge Newbery estará sin operaciones durante 55 horas en el mes de agosto, debido a tareas de mantenimiento en la pista, según se anunció este viernes en una conferencia de prensa en la sede del concesionario, Aeropuertos Argentina, de la cual participó la Agencia Noticias Argentinas.

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Las obras se darán en el marco del plan estratégico y se trata de un mantenimiento preventivo de la pista en toda su extensión por lo que las operaciones se suspenderán durante dos días (del mediodía del martes 25 de agosto al mediodía del jueves 27 de agosto).

Estos trabajos se harán frente a un fuerte aumento en la operación del aeropuerto, que hoy presenta picos de 440 vuelos por día, y las perspectivas de un incremento en la actividad en la pista por una mayor oferta de vuelos y demanda de las líneas aéreas y de vuelos ejecutivos.

Dicho mantenimiento fue coordinado en conjunto con los organismos intervinientes y las compañías aéreas para la definición de fechas y horarios.

Aeropuertos Argentina pone en marcha así la segunda etapa de su plan integral de obras de infraestructura para el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, con el propósito de acompañar y hacer frente al constante incremento de pasajeros y de operaciones que continúa arrojando cifras récords.

Inversión

El proyecto, con una inversión de más de 85 millones de dólares, finalizó su primera etapa con la ampliación de la Plataforma Norte lo que deja mayor capacidad operativa; la ampliación del PIR (Punto de Inspección y Registro) doméstico y el Hall de check-in, incrementando el espacio y la agilidad para los pasajeros, así como las vialidades en Arribos Internacionales para mayor confort en el arribo a la terminal.

Esta segunda etapa profundiza en la mejora de la experiencia del pasajero a través de la ampliación de las zonas de preembarque nacional; la incorporación de tecnología, que permitirá un ahorro de hasta un 26% en el check-in y un 33% en el PIR junto con mayor flexibilidad en las gestiones; la construcción de una nueva sala VIP, la ampliación de la superficie comercial y nuevas propuestas gastronómicas.

El proyecto también contempla ampliar fuertemente los servicios del espacio “Amo Viajar”, incorporando espacios reservados y equipos de asistencia especializada a personas con necesidades específicas como adultos mayores, mujeres en período de lactancia y personas con requerimientos médicos particulares.

El programa integral de obras fue diseñado en coordinación con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) para optimizar los espacios de la terminal y los servicios a los diferentes perfiles de pasajeros que utilizan diariamente el aeropuerto.

Federico Laborde, gerente general de la unidad de negocios Centro señalo que “Aeroparque es una terminal en constante evolución. Buscamos responder adecuadamente a una demanda de operaciones que crece año tras año y a la vez seguir sorprendiendo y superar las expectativas de nuestros pasajeros. Para lograrlo, debemos adelantarnos a las necesidades; por eso estamos trabajando en iniciativas que potencian nuestra oferta en infraestructura, en tecnología y en servicios, consolidando el rol estratégico que Aeroparque tiene en la región".

Las obras, en detalle

El Aeroparque Newbery presenta números récords de pasajeros y operaciones: en 2025 tuvo 17.812.311 pasajeros totales (5.265.159 internacionales y 12.547.152 domésticos) y en el primer trimestre de este año se registraron 5.898.525 pasajeros, en el mismo nivel de 2025. En cuanto a las operaciones, entre enero y marzo hubo un promedio diario de 409 vuelos, con picos de 440 en las jornadas de mayor actividad.

En el preembarque doméstico serán intervenidos 2.800 m² y se ampliará en unos 400m2, quedando la mayor parte del área pública existente integrada a este sector para mejorar la funcionalidad y la capacidad de la terminal. Contará con 1960 m2 nuevos para locales comerciales, de los cuales 700 m2 serán de la nueva Sala Amae Lounge, 940 m2 para nuevas gastronomías y nuevos 400m2 de ampliación para Shop Gallery.

La intervención del embarque internacional se realizará sobre una superficie de 9.300 m² quedando también la mayor parte del área pública integrada a este sector, logrando una ampliación de 1000m2 con el objetivo de mejorar la funcionalidad y la capacidad de la terminal.

Esto dejará 5.050 m2 de locales comerciales, 3 nuevos espacios para gastronomía, la ampliación del Duty Free y una nueva Sala Vip con vistas al río. Las áreas de control de PSA y Migraciones pasarán a tener 2.310 m2 y se instalará un nuevo núcleo de Arribos y Partidas remotas para gestionar más conexiones. También, tendrá un nuevo corredor de Arribos y mayor espacio para el embarque Flex entre las dos áreas.

FUENTE: Agencia NA

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