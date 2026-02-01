domingo 1 de febrero 2026

Medida de fuerza

Convocaron a un paro en más de 20 aeropuertos del país para este lunes

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), con presencia en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), anunció la medida de fuerza. El conflicto puede generar demorar en los vuelos programados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE), con presencia en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) convocó a un paro para este lunes 2 de febrero. La medida de fuerza se extiende para los servicios de control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y administrativos.

Fotos: archivo Diario de Cuyo.
“El Gobierno tomó la incomprensible decisión de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios. Cabe destacar que el aumento ya figuraba en los recibos de sueldo”, denunció el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar en su cuenta de X sobre el accionar de la gestión de Javier Milei . La medida podría generar demoras en los vuelos de al menos 27 aeropuertos en todo el país.

Los detalles de la medida de fuerza

A través de su cuenta de X, el titular del gremio compartió un extenso mensaje con los pormenores de la medida y los motivos que llevaron a decretar el paro: "Resulta increíble que la impugnación al acuerdo de ATE y la ANAC surja de un sindicato ajeno al convenio del sector. Si no se cumple con las actas firmadas y se cancelan los haberes como corresponde, el lunes a las 00hs el paro será total".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodoaguiar/status/2017585646819250576&partner=&hide_thread=false

Según explicó Aguiar, "la medida alcanzará a los trabajadores del control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores, administrativos, entre otros, en más de 27 aeropuertos, afectando a todos los vuelos". Sin embargo, desde el sindicato explicaron que la medida dejará por fuera los servicios del Estado, los sanitarios, humanitarios, y traslados de órganos.

Además, el mensaje también comunicó que el sindicato se declaró en estado de asamblea permanente. "En las próximas horas podría iniciar un quite de colaboración y cese de tareas que afectarían los servicios en la previa de la medida de fuerza", ahondó Aguiar.

"El atraso en el pago de salarios y los incumplimientos en las negociaciones generan inseguridad y más precarización en los trabajadores. Juegan con el bolsillo de los trabajadores. Son insensibles, son un mamarracho", sentenció el sindicalista.

Finalizó la conciliación obligatoria y los controladores aéreos anunciaron paros para febrero

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que nuclea a los controladores aéreos, confirmó este martes que el proceso de conciliación obligatoria con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) finalizó sin acuerdo. La prórroga dispuesta por el Ministerio de Capital Humano ya venció y el gremio anticipó que en febrero avanzará con nuevas medidas de fuerza.

A través de un comunicado, ATEPSA señaló: “Transcurridos los plazos, no se logró arribar a un acuerdo, por lo que el Plenario ratificó la adopción de medidas legítimas de acción sindical a partir del mes de febrero, que se anunciarán oportunamente”.

El reclamo central del sindicato es una recomposición salarial. Desde EANA, sin embargo, sostienen que cualquier actualización depende de la Oficina Nacional de Empleo Público, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, y que por ahora no hay incrementos previstos. A ese conflicto se suman denuncias penales y causas judiciales abiertas por presuntas irregularidades, que involucran tanto a la conducción de ATEPSA como a dos funcionarias de la empresa estatal, en el marco de supuestos acuerdos paritarios que no habrían sido formalmente registrados.

El conflicto adquiere especial relevancia por tratarse de un área crítica del sistema aeronáutico. Los controladores aéreos supervisan el tránsito desde las torres de control y los Centros de Control de Área (ACC), coordinan la separación entre aeronaves y autorizan despegues y aterrizajes. Sin su intervención, la operatoria en los aeropuertos quedaría prácticamente paralizada. EANA, responsable de estos servicios en todo el país, enfrenta así un escenario de alta sensibilidad operativa.

Desde la empresa advirtieron que la navegación aérea es considerada un servicio esencial por ley y que el gremio no puede implementar medidas de fuerza de manera intempestiva. En caso de avanzar con un plan de lucha, recordaron, el sindicato debe cumplir con los procedimientos y notificaciones correspondientes.

Por ahora, ATEPSA no precisó fechas ni modalidades de los eventuales paros previstos para febrero, un mes clave por el pico de la temporada turística. “Se debatieron tanto la situación actual, como así también las acciones a seguir, debido a la falta de respuestas por parte de las autoridades de EANA que, desde agosto del año pasado, no asume los compromisos asumidos ni aporta solución al conflicto”, expresaron desde el gremio.

En el cierre del comunicado, la organización sindical remarcó que “las medidas legítimas de acción sindical serán las consecuencias directas del incumplimiento, la desidia y la falta de diálogo por parte de EANA, por lo que desde ATEPSA ratificamos la voluntad de diálogo y de resolución, pero no convalidaremos dilaciones ni acuerdos que luego no cumplen”.

Fuente: Ámbito

