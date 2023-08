Ángel "Pato" Cabrera, el reconocido golfista preso por violencia de género recuperó la libertad

La Justicia de Ejecución Penal de Córdoba le otorgó este viernes la libertad condicional al ex golfista Ángel ‘’Pato” Cabrera , el ganador del US Open 2007 y del Masters de Augusta en 2009, quien se encontraba en prisión desde enero de 2021 tras ser condenado por violencia de género.

El cordobés estaba cumpliendo una condena de 3 años y 10 meses luego de haber sido denunciado por dos ex parejas y ser considerado culpable de los delitos de “coacción, lesiones leves, amenazas y desobediencia a la autoridad”. Lo condenaron en dos oportunidades: la primera fue en 2021 y la segunda en noviembre de 2022.

En este sentido, el juez de Ejecución Penal de Segunda Nominación, Cristóbal Laje Ros, manifestó al medio local cba24n que resolvió favorablemente el pedido de la defensa de Cabrera por su libertad condicional tras haber cumplido los dos tercios de la condena.

Al respecto de la decisión, dijo que la misma la adoptó luego de evaluar todos los informes penitenciarios y las pericias psicológicas que “han dado cuenta de una evolución positiva en relación a la percepción de las cuestiones de violencia de género”, por el cual había sido condenado.

”Se nota arrepentimiento por las conductas dañinas realizadas”, dijo el magistrado, quien remarcó que el golfista “aprendió a valorar a las otras personas”. Y agregó, avalado por el Ministerio Público Fiscal: “Entiende la importancia de poner en el plano de igualdad a la mujer y evita nuevas circunstancias que den lugar a conflictos con otras personas, incluyendo la violencia de género”.

Cabrera fue denunciado por violencia de género entre los años 2017 y 2018. No obstante, en ese momento, el golfista no fue detenido. Es que la Justicia había decidido mantener su libertad bajo una condición: que el “Pato”, como es conocido, se comprometiera a solicitar autorización en caso de viajar al exterior.

A pesar de esto, el deportista no hizo caso a esa exigencia y el 20 de julio de 2020 viajó sin autorización judicial desde su domicilio en la localidad cordobesa de Villa Allende hacia Estados Unidos para participar de un torneo de golf.

Su ausencia fue advertida por la Justicia dos semanas después, a poco de establecer la fecha para el juicio y a pocos días de nuevas denuncias presentadas por su ex pareja. Este contexto, motivo a las autoridades judiciales locales a tramitar la captura internacional, la cual se pudo concretar el 14 de enero de 2021 en Brasil, cuando fue trasladado a Córdoba para enfrentar dos juicios que resultaron con condenas.

El día que lo condenaron por segunda vez

El ex golfista fue condenado por segunda vez en el marco de un juicio abreviado en 2022, en el que reconoció los cargos por los que se lo acusa por ‘lesiones leves’ contra su expareja, que se sumó a la otra condena que ya cumplía con prisión de dos años por violencia contra la mujer. “Muchos dicen que la cárcel es mala, pero no es así; a mí la cárcel me hizo bien”, dijo antes de confesar su accionar violento, Ángel “Pato” Cabrera.

El deportista se pronunció en la audiencia que tuvo lugar en la Cámara 8ª del Crimen, presidida por el vocal unipersonal Juan Manuel Ugarte. En el proceso las partes acordaron un reconocimiento de los hechos por parte del acusado contra Cecilia Torres Mana, una de las dos denunciantes en su contra, ambas exparejas. Esto posibilitó una reducción de la pena y que finalmente el juez avaló que sea de dos años y cuatro meses efectivos.

El ganador del US Open 2007 y del Masters de Augusta en 2009 llegó al juicio tras permanecer detenido en el penal de Bouwer desde 2021. En aquel entonces fue juzgado en el juicio por el que resultó responsable de cometer ‘lesiones agravadas y hurto simple’ contra su expareja.