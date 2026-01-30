Israel reconoció haber asesinado a más de 71.000 palestinos, sin contar desaparecidos en bombardeos

Por primera vez desde el inicio de las hostilidades el 7 de octubre de 2023, el Ejército israelí ha validado las cifras de mortalidad reportadas por el Ministerio de Salud de Gaza , un balance que anteriormente había calificado de "engañoso y poco fiable". Según los registros oficiales reconocidos, el número de palestinos fallecidos asciende a 71.667 , cifra que el diario israelí Haaretz confirmó como "en gran medida correcta" según fuentes militares.

A pesar de este reconocimiento, las autoridades y expertos advierten que estas cifras son conservadoras por varias razones:

Exclusiones críticas: El recuento solo incluye a quienes murieron directamente por fuego militar israelí, dejando fuera a los desaparecidos bajo los escombros y a quienes fallecieron por inanición o enfermedades derivadas del asedio.

El recuento solo incluye a quienes murieron directamente por fuego militar israelí, dejando fuera a los y a quienes fallecieron por derivadas del asedio. Estimaciones externas: Mientras los registros oficiales superan los 71.000 muertos, estudios publicados en The Lancet estiman que las muertes reales podrían rondar las 190.000 . Por su parte, la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, ha señalado que académicos sugieren que la cifra real podría elevarse hasta los 680.000 fallecidos.

Mientras los registros oficiales superan los 71.000 muertos, estudios publicados en The Lancet estiman que las muertes reales podrían rondar las . Por su parte, la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, ha señalado que académicos sugieren que la cifra real podría elevarse hasta los fallecidos. Impacto demográfico: Se estima que al menos 2.700 familias palestinas han sido completamente aniquiladas, sin dejar ningún sobreviviente. Además, se registran más de 171.000 heridos, en su mayoría mujeres y niños.

El papel de la Inteligencia Artificial en la masacre

Informes de derechos humanos y filtraciones de inteligencia sugieren que el elevado número de víctimas civiles, que podría alcanzar el 83% del total de muertos, se debe a la automatización de la selección de objetivos mediante Inteligencia Artificial (IA).

Sistema Lavender: El Ejército utilizó este sistema para crear "listas negras" de sospechosos; en las primeras semanas de la guerra, la verificación humana era mínima, limitándose a veces a solo 20 segundos para aprobar un ataque.

El Ejército utilizó este sistema para crear "listas negras" de sospechosos; en las primeras semanas de la guerra, la verificación humana era mínima, limitándose a veces a solo 20 segundos para aprobar un ataque. "¿Dónde está papá?": Este programa fue diseñado específicamente para rastrear a individuos y atacarlos en sus hogares familiares , lo que facilitó el bombardeo de viviendas habitadas por civiles.

Este programa fue diseñado específicamente para rastrear a individuos y , lo que facilitó el bombardeo de viviendas habitadas por civiles. Protocolos de daños colaterales: Se establecieron protocolos que permitían la muerte de un gran número de civiles a cambio de eliminar a un solo objetivo, utilizando frecuentemente bombas no guiadas de bajo costo que aumentaban el área de destrucción.

Colapso de la infraestructura y crisis humanitaria

La ofensiva ha provocado la destrucción del 90% de la infraestructura civil en la Franja de Gaza. Actualmente, el enclave enfrenta una emergencia hídrica crítica:

El 90% de la población carece de acceso a agua potable tras la destrucción del 85% de los pozos y daños en tuberías clave suministradas por la empresa Mekorot.

tras la destrucción del 85% de los pozos y daños en tuberías clave suministradas por la empresa Mekorot. La ONU estima que el costo de la reconstrucción ascenderá a 7.000 millones de dólares, aunque el gobierno de Netanyahu insiste en bloquear este proceso hasta lograr el desarme total de Hamás.

A pesar de existir un acuerdo de alto el fuego, la violencia persiste. Desde su entrada en vigor, se ha reportado la muerte de al menos 488 palestinos adicionales, incluyendo a unos 100 niños, lo que equivale a un promedio de un menor fallecido por día tras el cese oficial de las hostilidades.