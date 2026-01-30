viernes 30 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Medio Oriente

Israel reconoció haber asesinado a más de 71.000 palestinos, sin contar desaparecidos en bombardeos

La cifra, determinada desde octubre del 2023 hasta hoy, no cuenta a quienes están sepultados bajo escombros por bmbardeos, a quienes murieron de hambre, o por enfermedades derivadas de la condiciones infrahumanas en Gaza por el ataque israelí.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Por primera vez desde el inicio de las hostilidades el 7 de octubre de 2023, el Ejército israelí ha validado las cifras de mortalidad reportadas por el Ministerio de Salud de Gaza, un balance que anteriormente había calificado de "engañoso y poco fiable". Según los registros oficiales reconocidos, el número de palestinos fallecidos asciende a 71.667, cifra que el diario israelí Haaretz confirmó como "en gran medida correcta" según fuentes militares.

Lee además
guardiola soprendio con un fuerte pronunciamiento a favor de palestina
Postura

Guardiola soprendió con un fuerte pronunciamiento a favor de Palestina
Imagen del barranco causado por un corrimiento de tierra en la localidad siciliana de Niscemi.
Desastre natural

Alerta en Italia: la tierra se sigue moviendo en Sicilia y una ciudad se hunde en el vacío

Subestimación de las víctimas

A pesar de este reconocimiento, las autoridades y expertos advierten que estas cifras son conservadoras por varias razones:

  • Exclusiones críticas: El recuento solo incluye a quienes murieron directamente por fuego militar israelí, dejando fuera a los desaparecidos bajo los escombros y a quienes fallecieron por inanición o enfermedades derivadas del asedio.
  • Estimaciones externas: Mientras los registros oficiales superan los 71.000 muertos, estudios publicados en The Lancet estiman que las muertes reales podrían rondar las 190.000. Por su parte, la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, ha señalado que académicos sugieren que la cifra real podría elevarse hasta los 680.000 fallecidos.
  • Impacto demográfico: Se estima que al menos 2.700 familias palestinas han sido completamente aniquiladas, sin dejar ningún sobreviviente. Además, se registran más de 171.000 heridos, en su mayoría mujeres y niños.

El papel de la Inteligencia Artificial en la masacre

Informes de derechos humanos y filtraciones de inteligencia sugieren que el elevado número de víctimas civiles, que podría alcanzar el 83% del total de muertos, se debe a la automatización de la selección de objetivos mediante Inteligencia Artificial (IA).

  • Sistema Lavender: El Ejército utilizó este sistema para crear "listas negras" de sospechosos; en las primeras semanas de la guerra, la verificación humana era mínima, limitándose a veces a solo 20 segundos para aprobar un ataque.
  • "¿Dónde está papá?": Este programa fue diseñado específicamente para rastrear a individuos y atacarlos en sus hogares familiares, lo que facilitó el bombardeo de viviendas habitadas por civiles.
  • Protocolos de daños colaterales: Se establecieron protocolos que permitían la muerte de un gran número de civiles a cambio de eliminar a un solo objetivo, utilizando frecuentemente bombas no guiadas de bajo costo que aumentaban el área de destrucción.

Colapso de la infraestructura y crisis humanitaria

La ofensiva ha provocado la destrucción del 90% de la infraestructura civil en la Franja de Gaza. Actualmente, el enclave enfrenta una emergencia hídrica crítica:

  • El 90% de la población carece de acceso a agua potable tras la destrucción del 85% de los pozos y daños en tuberías clave suministradas por la empresa Mekorot.
  • La ONU estima que el costo de la reconstrucción ascenderá a 7.000 millones de dólares, aunque el gobierno de Netanyahu insiste en bloquear este proceso hasta lograr el desarme total de Hamás.

A pesar de existir un acuerdo de alto el fuego, la violencia persiste. Desde su entrada en vigor, se ha reportado la muerte de al menos 488 palestinos adicionales, incluyendo a unos 100 niños, lo que equivale a un promedio de un menor fallecido por día tras el cese oficial de las hostilidades.

Temas
Seguí leyendo

Hallaron muerta a una joven argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles

Embajadas de América y Europa en Cuba aceleran planes de evacuación

Mercado Libre vs. Temu: la Corte Suprema intervendrá por publicidad engañosa

Cayó la "Directora Zoebroker",creadora del sistema para las estafas Zoe

Los Ángeles: buscan a una joven argentina perdida hace 5 días

Se cayó un avión en Colombia y murieron 15 personas

Afroamericana y superestrella del hip-hop, sorprendió con su fuerte apoyo a Donald Trump

Pronóstico de guerra en el Golfo: Irán se prepara "para lo peor" ante el avance de la flota de Estados Unidos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen del barranco causado por un corrimiento de tierra en la localidad siciliana de Niscemi.
Desastre natural

Alerta en Italia: la tierra se sigue moviendo en Sicilia y una ciudad se hunde en el vacío

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

De intendente a fan del pelotón: el otro costado de Juan José Orrego, en moto y a la vera de la ruta para disfrutar de la Vuelta video
Pasión

De intendente a fan del pelotón: el otro costado de Juan José Orrego, en moto y a la vera de la ruta para disfrutar de la Vuelta

Un anciano cayó en el cuento de la tarjeta de servicio de YPF y fue estafado en $4.700.000
Fraude virtual

Un anciano cayó en el cuento de la tarjeta de servicio de YPF y fue estafado en $4.700.000

La Justicia le donó 11 motos decomisadas en operativos de tránsito a la UNSJ: para qué las usarán
Convenio

La Justicia le donó 11 motos decomisadas en operativos de tránsito a la UNSJ: para qué las usarán

El camping municipal de 25 de Mayo cuenta con una pileta olímpica habilitada al público en general y rodeada de parrilleros.
Tiempo de Verano en SJ

Conocé una de las únicas piletas olímpicas abiertas al público general en San Juan y rodeada de parrilleros

Una mujer que vive en San Juan regresaba tras sus vacaciones y sufrió el robo de su equipaje en una terminal de Neuquén.
Pésimo momento

Viajaba para volver a San Juan tras sus vacaciones y le robaron todo su equipaje en el colectivo

Te Puede Interesar

Un camión con uvas volcó en Sarmiento: en video, así terminó la mercadería
Siniestro vial

Un camión con uvas volcó en Sarmiento: en video, así terminó la mercadería

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vecinos ayudar a limpiar la casa del hombre, en Villa 12 de Octubre.
Conmovedor caso

Qué pasó con el hombre encontrado en total estado de abandono en Santa Lucía y la incertidumbre sobre quiénes podrían cuidarlo

Víctimas del agua: el drama detrás de la creciente que sacudió al departamento Ullum
El día después

Víctimas del agua: el drama detrás de la creciente que sacudió al departamento Ullum

Trump y Milei en el Foro de Davos.
Según The New York Times

Develan que los gobiernos de Argentina y Estados Unidos negocian un acuerdo para que la gestión de Trump deporte inmigrantes al país

Tras el cambio del cronograma, se corre la etapa Santa Lucía–Difunta Correa en la Vuelta a San Juan
Ciclismo

Tras el cambio del cronograma, se corre la etapa Santa Lucía–Difunta Correa en la Vuelta a San Juan