Atención si tenés la Tarjeta Social: habilitaron el saldo del mes de octubre

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano informaron que desde este miércoles 20 de octubre se habilitan los fondos de la Tarjeta Social correspondiente al mes de octubre.

La Tarjeta Social tiene como objetivo asistir a familias vulnerables de la provincia en la compra de alimentos necesarios para satisfacer los requerimientos nutricionales esenciales.

Quiénes son los beneficiarios de la Tarjeta Social

* Personas en situación de vulnerabilidad acreditadas con informe social del ministerio.

* No posean beneficios sociales de jubilación y/o pensión.

* No trabajen en relación de dependencia, pública o privada.

* No sean beneficiarios de Tarjeta Alimentar.

* No sean beneficiarios de programas del Estado Nacional.

(Fuente: Prensa ministerio de Desarrollo Humano)