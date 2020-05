Segundo bono del IFE: mirá quiénes acceden al beneficio

Aquellos solicitantes que se inscribieron para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en la primera instancia, volverían a cobrarlo en junio, aunque se analizarán algunos casos. Según adelantó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, se va a estudiar la ubicación geográfica de quienes fueron beneficiarios de la primera tanda para ver si continúan sin poder trabajar por la cuarentena.

Según informó el mismo Cafiero, están “analizando analizando la cuestión geográfica o focalizada porque ya hay muchas zonas que han recuperado sus actividades”. Por otro lado, el jefe de Gabinete anunció que en el transcurso de esta semana se publicará un decreto con las pautas de este nuevo bono que está destinado a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En un primer pantallazo, es muy probable que todos aquellos beneficiarios de la primera tanda que sean de AMBA y lugares donde continúe la cuarentena, vuelvan a acceder al beneficio.

Por otro lado, Cafiero habló sobre el monto del mismo: “Estamos extendiendo un segundo pago del IFE por el mes de mayo, que se va a pagar en junio, seguramente sea por el mismo monto, pero lo estamos evaluando”.

Como el IFE está destinado a trabajadores informales, personal de servicio doméstico, monotributistas sociales y monotributistas de las categorías A y B, las más bajas, todos aquellos que vivan en AMBA y lugares donde rija la cuarentena y además hayan cobrado el bono de abril podrán acceder al segundo bono.

Los requisitos para obtenerlo son: ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años y tener entre 18 y 65 años de edad.

Además, el titular o su grupo familiar no debe tener ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; tener una prestación de desempleo o jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tampoco está destinado a planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales. El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.