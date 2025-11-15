sábado 15 de noviembre 2025
San Martín pierde 3-2 ante Aldosivi y por ahora desciende

image
image
image
image
image

El equipo sanjuanino tiene 90 minutos para salvar la categoría frente a Aldosivi, que también lucha por el mismo objetivo. Juegan desde las 17, en simultáneo con Godoy Cruz–Riestra, y con el empuje y el aliento a la distancia de todo el pueblo verdinegro.

Por Redacción Tiempo de San Juan

EN VIVO

San Martín llega a Mar del Plata para jugar mucho más que un partido: enfrenta una verdadera final por su permanencia en Primera División. Con el descenso al acecho y sin margen de error, el Verdinegro visita este sábado a Aldosivi en el Minella, desde las 17, en simultáneo con Godoy Cruz–Riestra. Solo ganar lo mantiene con vida. Todo lo demás lo condena. Pero si hay algo que este club sabe, es de batallas.

-Imágenes exclusivas: Diego Izquierdo para Tiempo de San Juan

Así fue la terrible atajada de Carranza para ahogarle el grito al Verdinegro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FutbolDigitalok/status/1989793486749499822&partner=&hide_thread=false
Final de los primeros 45 minutos en el estadio Minella: San Martín empata 0-0 ante el Tiburón

image
image
image
San Martín empata sin goles frente a Aldosivi en casi 20 minutos:

image
'Los Borgognos', presentes en el Minella: hicieron kilómetros para seguir al arquero en otra final

Juan y Carina, padres de Matías, llegaron hasta el José María Minella de Mar del Plata para alentar a su hijo de cerquita. Solos, aislados de los hinchas locales, viven la “final” con el Tiburón como un hincha más.

Tiempo en Mar del Plata De Córdoba a La Feliz: el aguante a Borgogno en el Minella Juan y Carina, padres del arquero verdinegro, llegaron hasta Mar del Plata para alentar a su hijo de cerquita. Solos, aislados de los hinchas locales, viven la "final" con el Tiburón como un hincha más.
View this post on Instagram
Calentamiento precompetitivo para el elenco sanjuanino:

-Imágenes exclusivas: Diego Izquierdo para Tiempo de San Juan

image
image
image
Entre silbidos, así ingresaba el Verdinegro al césped Minella

Borgogno fue el primero en salir a la cancha, atrás el resto. Movimientos precompetitivos y los hinchas de Aldosivi que dejaron de alentar a su equipo para silbar al conjunto sanjuanino.

Tiempo en Mar del Plata Entre silbidos, así ingresaba el Verdinegro al césped Minella Borgogno fue el primero en salir a la cancha, atrás el resto. Movimientos precompetitivos y los hinchas de Aldosivi que dejaron de alentar a su equipo para silbar al conjunto sanjuanino.
View this post on Instagram
El hincha de Aldosivi, con confianza...pero atentos al final

Los locales están entusiasmados con su equipo y le tiran con todo al Verdinegro. En el medio, un marplatense infiltrado que se acercó al hotel y alentó al equipo sanjuanino. Hay una razón: Leandro Romagnoli.

Tiempo en Mar del Plata El hincha de Aldosivi, con confianza...pero atentos al final Los locales están entusiasmados con su equipo y le tiran con todo al Verdinegro. En el medio, un marplatense infiltrado que se acercó al hotel y alentó al equipo sanjuanino. Hay una razón: Leandro Romagnoli.
View this post on Instagram
Así luce el José María Minella a minutos de la 'final' entre verdinegros y tiburones

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram
View this post on Instagram

El once de Romagnoli:

El DT apostará por repetir el once que igualó sobre la hora ante Lanús: Borgogno; Portillo, Lecanda, Recalde, Orihuela;Watson, González; Fernández, Sebastián González, Tijanovich y Maestro Puch. Esteban Burgos regresa a la lista de convocados en lugar de Jonathan Menéndez.

image

