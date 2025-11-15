en vivo Tiempo en Mar del Plata San Martín pierde 3-2 ante Aldosivi y por ahora desciende

El equipo sanjuanino tiene 90 minutos para salvar la categoría frente a Aldosivi, que también lucha por el mismo objetivo. Juegan desde las 17, en simultáneo con Godoy Cruz–Riestra, y con el empuje y el aliento a la distancia de todo el pueblo verdinegro.