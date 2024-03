Lucas Biglia destruyó al Papu Gómez y no olvida el rodillazo que le dio antes del Mundial: "Jamás..."

Biglia era una fija en la lista de 35 y también en la de 23 de Jorge Sampaoli, quien prendió velas y cruzó los dedos para que se pudiera recuperar a tiempo. Si bien no llegó al 100% desde lo físico, disputó la Copa del Mundo (tan solo un partido) y armó las valijas en octavos de final tras la derrota con Francia.

Durísima infracción del Papu Gómez a Lucas Biglia en la zona que sufrió una lesión hace casi un mes. El volante tuvo que ser reemplazado . ¿Llegará en condiciones a Rusia? pic.twitter.com/ga8siGzX6a — Viva El Futbol (@VEF1130) May 13, 2018

A casi seis años de aquella falta que generó largos debates y críticas hacia el ex-Atalanta (quedó afuera de la nómina preliminar), el subcampeón en Brasil 2014 confesó que nunca más volvieron a hablarse. "¿Sabés cuándo me lo volví a cruzar? Hace 20 días, en un torneo de pádel, acá. Escuchá: mi hijo lo ve y me dice, ‘papá, me quiero sacar una foto con el Papu’. Y… andá a sacártela, ¿qué le iba a decir, que no porque una vez me rompió todo?", contó en La Nación.

Biglia esperaba un gesto de Gómez que nunca llegó y por eso no guarda un buen recuerdo suyo: "Antes, por intermedio de amigos, el ‘Tanque’ Denis me pidió permiso para hablar con él. Y el ‘Papu’ le dijo que estaba todo bien, que tenía la mejor conmigo. Él dijo eso…, pero jamás me mandó ni un mensaje ni me llamó nunca".

Para cerrar el tema, el nacido en Mercedes intentó dejar en el olvido aquella jugada, aunque no se animó a confirmar que la embestida haya sido sin querer: "Y ya pasaron seis años. ‘Loco, mirá, te pido mil disculpas’, algo así. Yo no soy rencoroso, pero si te portás así, tengo que pensar que no lo hiciste de buena fe. Alessio quería la foto… y tiene la foto, jajaja”.