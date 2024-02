Lucas Biglia se retiró del fútbol: el motivo que lo hizo abandonar

Biglia reconoció que en ese momento lo buscaron dos exclubes argentinos para repatriarlo, pero que les dijo que no por la presión que se vive. "Obviamente que hubo cosas de Argentina, pero no era la intención. Mi representante habló con Argentinos Juniors e Independiente. Fue siempre de una manera insistente y eso me reconforta mucho. Agradezco mucho, pero no entraba en los planes familiares. Fue pasando el tiempo y terminó en un retiro forzoso", deslizó.

Consultado sobre el motivo "forzoso", teniendo en cuenta que todavía le quedaba un año de contrato en Turquía, el exmediocampista detalló: "Me pareció que el deseo de mi familia era más importante. Vine para acá sabiendo lo que me podía pasar, pero dándole lo mejor a ellos".

Después de vestir las camisetas de Argentinos Juniors e Independiente en Argentina, Biglia defendió las de Anderlecht de Bélgica, donde ganó nueve títulos, y Lazio y Milan de Italia antes de recalar en Turquía. Además, con la Selección Argentina conquistó el Sudamericano Sub-17 2003 y el Mundial Sub-20 2005. En total, jugó 59 partidos (ocho entre Brasil 2014 y Rusia 2018) y marcó un gol con la Mayor.