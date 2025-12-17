Ni té ni café: la combinación natural que muchos eligen sumar al mate y sus grandes beneficios

Cada vez son más las personas que optan por combinar ingredientes naturales de uso cotidiano para aprovechar sus propiedades. En ese camino, la yerba mate y el laurel aparecen como una dupla que puede tener un uso particular dentro del hogar, especialmente a la hora de preparar infusiones.

La combinación de laurel con yerba mate puede incorporarse fácilmente al mate diario y es valorada por los beneficios que ambos aportan al organismo. Se trata de una preparación sencilla que suma propiedades sin alterar demasiado el sabor tradicional.

Por qué se sugiere combinar yerba mate y laurel

La unión de estos dos ingredientes se destaca por reforzar efectos digestivos, antioxidantes y relajantes. El laurel aporta compuestos naturales que complementan las cualidades energizantes de la yerba mate.

Entre sus principales virtudes, el laurel es reconocido por su acción digestiva y carminativa, ya que ayuda a disminuir gases, aliviar la hinchazón y favorecer el funcionamiento del sistema digestivo. Por ese motivo, muchas personas lo incorporan al mate.

Además, contiene eugenol y otros fitonutrientes con propiedades antiinflamatorias, que podrían contribuir a aliviar molestias articulares. Algunas investigaciones también indican que su consumo estaría asociado al control de la glucosa en sangre y a la reducción del colesterol LDL. A esto se suma su aroma, que puede colaborar en el alivio de la congestión nasal y ciertas afecciones respiratorias.

Al sumar una pequeña cantidad de laurel a la yerba, se obtiene una infusión con un perfil aromático distinto, que combina el sabor característico del mate con notas suaves y fragantes, además de aportar beneficios para la salud.

Cómo preparar mate con laurel, paso a paso