Cómo mejorar la piel desde la alimentación: las frutas que favorecen el colágeno

El colágeno es una proteína fundamental para mantener la piel firme, elástica y con un aspecto luminoso. Si bien las frutas no contienen colágeno en forma directa, sí aportan nutrientes esenciales —como la vitamina C y potentes antioxidantes— que permiten que el organismo lo genere de manera natural.

Incorporar ciertos frutos a la alimentación diaria puede marcar una diferencia visible en la textura y apariencia de la piel, ayudando a retrasar el envejecimiento prematuro.

Las frutas, aliadas naturales de la piel

Naranja y limón

Son grandes fuentes de vitamina C, un nutriente clave para la síntesis de colágeno y la reparación de los tejidos.

Frutilla

Rica en antioxidantes, favorece la elasticidad cutánea y combate los efectos del estrés oxidativo.

Kiwi

Contribuye a mantener la piel firme y mejora su tono gracias a su alto contenido de vitaminas.

Mango

Protege la piel del daño causado por los radicales libres y ayuda a conservar su aspecto joven.

Arándanos

Actúan como escudo frente al envejecimiento celular y fortalecen la estructura de la piel.

El consumo habitual de estas frutas favorece una piel más suave, hidratada y luminosa, sin necesidad de recurrir a suplementos. Sumarlas a licuados, ensaladas, desayunos o colaciones es una forma sencilla y natural de cuidar la piel desde el interior.