Plazo fijo: por el depósito de un millón de pesos cuáles son los bancos que más pagan

Entre los bancos privados de gran escala, las condiciones son similares. Banco BBVA Argentina S.A. y Banco Macro S.A. aplican una TNA de 30,00%, que equivale a $1.024.657,53 luego de 30 días, con una TEA del 2,46%. Ambas entidades figuran en el promedio del sistema. Por su parte, Banco Galicia y Banco GGAL SA se ubican apenas por encima con una TNA de 30,25%, lo que representa $1.024.863,01 al mes.

En el caso de Banco Santander Argentina S.A., la TNA es de 28,00%, con un resultado mensual de $1.023.013,70 y una TEA de 2,30%, lo que lo posiciona como uno de los bancos con menor rendimiento entre los de mayor volumen.

Otra entidad estatal, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, mantiene una TNA de 29,00%, que permite alcanzar $1.023.835,62 en 30 días. En esa franja de rendimiento también se encuentra Banco Credicoop Cooperativo Limitado, con una TNA de 29,50% y una rentabilidad mensual de $1.024.246,58.

Las tasas más bajas entre los bancos relevados corresponden a Banco Masventas S.A., que ofrece una TNA de 27,50%. El rendimiento mensual para un depósito de $1 millón es de $1.022.602,74, con una TEA estimada de 2,26%.

Por fuera de las grandes entidades, los bancos medianos y compañías financieras continúan presentando alternativas con tasas más elevadas. En el caso de Banco Bica S.A., la TNA es de 33,00%, lo que permite obtener $1.027.123,29 luego de un mes. Con ese resultado, su TEA se sitúa en 2,71%.

Banco Julio Sociedad Anónima ofrece la misma TNA que Bica, con idéntico resultado mensual. En ese rango también figuran Banco CMF S.A., Banco Dino S.A. y Bibank S.A., todos con una TNA de 32,00%, equivalente a $1.026.301,37 de rendimiento y una TEA de 2,63%.

Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en tanto, presenta uno de los valores más altos del mercado. Con una TNA de 35,50%, los clientes acceden a $1.029.178,08 luego de 30 días, lo que implica una TEA de 2,91%. Esa misma tasa se replica en Banco Mariva S.A., aunque para clientes no vinculados el rendimiento mensual es levemente menor: $1.029.178,08 frente a $1.028.767,12, según la condición del depositante.

En ese grupo también se destaca Banco Voii S.A., con una TNA de 35,00%. En ese caso, la inversión de $1 millón devuelve $1.028.767,12 en 30 días, y una TEA de 2,87%. Banco Meridian S.A., con una TNA de 34,00%, permite alcanzar $1.027.945,21.

Por su parte, dos entidades financieras que operan exclusivamente online ofrecen también TNA de 34,00%: Reba Compañía Financiera S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.. Ambas reportan una TEA de 2,79%, y un rendimiento idéntico al de Meridian: $1.027.945,21.

En niveles intermedios figuran entidades como Banco de Corrientes S.A., Banco del Sol S.A., Banco Hipotecario S.A. y Banco del Chubut S.A., con TNA de entre 31,00% y 31,50%. El resultado mensual de estas tasas oscila entre $1.025.479,45 y $1.025.890,41, con tasas efectivas anuales de entre 2,54% y 2,58%.

Banco Comafi Sociedad Anónima y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. coinciden con una TNA de 30,25%, mientras que Banco Provincia de Tierra del Fuego y Banco de la Nación Argentina mantienen el nivel de 30,50%, por encima de otras entidades de perfil estatal.

El rango de tasas observado en este relevamiento permite comprobar que una diferencia de cinco puntos en la TNA puede representar más de $6.500 en tan solo 30 días para un depósito de $1 millón, lo que se traduce en decisiones de inversión más o menos convenientes según el banco elegido.

También persisten diferencias entre las tasas ofrecidas a clientes y a no clientes. Algunas entidades como Banco Hipotecario S.A. y Banco Mariva S.A. informan condiciones distintas según el tipo de usuario, aunque en la mayoría de los casos las tasas no varían significativamente. El Banco Credicoop Cooperativo Limitado, por ejemplo, mantiene la misma TNA de 29,50% tanto para clientes como para no clientes.

Las opciones disponibles para los ahorristas son diversas, y los canales digitales facilitan la comparación directa entre las propuestas de cada banco. Casi todas las entidades ofrecen la posibilidad de constituir plazos fijos online, sin necesidad de contar con una cuenta previa, especialmente en el caso de entidades medianas y financieras.

Si bien la inflación de abril —según datos del INDEC— se ubicó en 2,8%, algunos bancos ofrecen TEA que se aproximan o incluso superan ese umbral, especialmente en el segmento de entidades con mayor vocación de captación.

El panorama actual muestra que el universo de plazos fijos continúa presentando una amplia dispersión de tasas, lo que abre espacio para estrategias diferenciadas según el perfil del ahorrista, el canal de contratación y el tipo de entidad elegida. El diferencial de ingresos mensuales puede ser significativo para quienes buscan rentabilidad en el corto plazo sin asumir riesgo de capital.

