lunes 8 de junio 2026
en vivo La cultura, de luto

Murió el Indio Solari: cuándo y dónde será la despedida del ícono del rock

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El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció esta mañana en su hogar. Padecía la enfermedad de Parkinson desde hace aproximadamente 10 años.

Por Agencia NA

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Carlos Alberto 'El Indio' Solari, uno de los referentes del rock en Argentina, murió este viernes a los 77 años, a causa de un ACV no traumático. Por ese motivo, cayó a una pileta y posteriormente, perdió la vida. Padecía mal de Parkinson que padecía desde hace 10 años aproximadamente, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas en base al parte policial.

El cantante fue reconocido como una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia del rock argentino que alcanzó una dimensión mítica como líder y principal compositor de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, un fenómeno cultural que se convirtió en un símbolo de independencia artística y convocatoria popular en la década de los '70.

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Desalojaron a los participantes del banderazo en homenaje al Indio Solari

Efectivos de la Policía de la Ciudad comenzaron a desalojar a los fanáticos que estaban participando de un banderazo en homenaje al "Indio" Solari en el Obelisco.

Los manifetsasntes del homenaje denunciaron la represión de las fuerzas de seguridad, cuyo personal detuvo alrededor de diez personas y además hubo algunos heridos leves, entre ellos dos policías.

Según el Gobierno de la Ciudad, los incidentes se originaron cuandos un grupo de vendedores ambulantes, quienes expendían bebidas alcohólicas, agredieron a los policías que intentaban requisar la mercadería.

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Los Fundamentalistas confirmaron el show en Comodoro Rivadavia tras la muerte del Indio y será transmitido en vivo

La muerte de Carlos “Indio” Solari sacudió al mundo del rock argentino y generó una profunda conmoción entre miles de seguidores. En ese contexto, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado difundieron un comunicado oficial en el que expresaron su dolor por la partida del histórico músico y confirmaron que el recital programado para este sábado en Comodoro Rivadavia se realizará tal como estaba previsto.

“Estamos en shock. Como todos”, señalaron los integrantes de la banda que acompañó durante años al emblemático cantante. El mensaje, cargado de emoción, fue publicado pocas horas después de conocerse la noticia y reflejó el difícil momento que atraviesan tanto los músicos como la comunidad ricotera.

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Pese al impacto de la pérdida, Los Fundamentalistas decidieron mantener el espectáculo. Según explicaron, el encuentro con el público representa una forma de atravesar colectivamente el dolor. “Juntarnos es lo único medianamente reparador”, sostuvieron en el comunicado, al justificar la decisión de subir al escenario en una jornada marcada por la tristeza.

Además, anunciaron que el recital será transmitido en vivo, una medida que no estaba contemplada originalmente. De esta manera, miles de seguidores podrán acompañar a distancia un show que inevitablemente estará atravesado por la figura y el legado del Indio.

“No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado”, reconocieron los músicos, anticipando una noche distinta, con un fuerte componente emocional y de homenaje.

El mensaje concluyó con una despedida directa y sentida hacia quien fue la voz de una de las bandas más influyentes de la historia del rock nacional: “Te amamos, Indio”.

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La AFA homenajeará al cantante con un minuto de silencio en los partidos del Ascenso

La Asociación del Fútbol Argentino dispuso un minuto de silencio en homenaje al “Indio” Solari, en los partidos del Ascenso que se disputen durante este fin de semana.

La medida alcanzará a los encuentros de las Primeras Divisiones de la Primera Nacional, la Primera B y la Primera C, según informó la propia AFA a través de un comunicado oficial.

En el texto, la entidad recordó al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado como un “ícono de la cultura musical argentina”, y remarcó el impacto que tuvo su obra en distintas generaciones.

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Convocan a un banderazo en el Obelisco para recordar al Indio Solari

Fanáticos del Indio Solari convocaron a un banderazo en el Obelisco para este sábado, en una nueva muestra de homenaje al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota que falleció este viernes a los 77 años.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la convocatoria surgió a través de las redes sociales, luego de las multitudinarias "misas ricoteras" que se realizaron el viernes en distintos puntos del país, entre ellos Plaza de Mayo, donde miles de seguidores se reunieron para recordar al artista.

El encuentro en el emblemático monumento porteño está previsto para la tarde de este sábado y busca mantener vivo el homenaje al cantante que generó una profunda conmoción en el ámbito artístico y entre sus fanáticos.

La iniciativa se desarrollará mientras la familia y el entorno del músico ultiman los detalles de la despedida pública. Desde las cuentas oficiales informaron que el último adiós se realizará el domingo 7 de junio, con el objetivo de facilitar la llegada de admiradores que se acerquen "desde lejos".

En paralelo, las manifestaciones de afecto hacia el artista se replicaron en diferentes ciudades, donde seguidores de distintas generaciones organizaron encuentros espontáneos para recordar su legado musical y cultural.

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El Indio Solari será velado en Parque Domínico, Avellaneda con un despliegue de 1500 efectivos de seguridad

Carlos el “Indio” Solari, el reconocido cantante que en las últimas horas copó el foco del país tras su fallecimiento a los 77 años, finalmente será despedido en el Parque Domínico de Avellaneda, a partir de las 11 de la mañana, con un despliegue de, por lo menos, 1500 efectivos de seguridad.

Según informó el periodista Lucas Bertero y tras varios idas y vueltas, se conoció que el ícono del rock nacional será velado en una despedida pública en el, popularmente, conocido como "Parque de los derechos del trabajador", ubicado en la Avenida Bartolomé Mitre al 5000.

Anteriormente, familiares del intérprete compartieron que el acto se llevará adelante este domingo 7 junio, luego de que se realizó un último adiós privado, anoche. El círculo íntimo del músico modificó la fecha del acto “para dar tiempo a la gente que viene de lejos”, mientras que la ubicación se especula desde el momento en que se conoció la lamentable noticia.

Aunque diputados de diversos bloques impulsaron gestiones para que el Congreso Nacional pudiera albergar una despedida pública, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que luego de consultas al Ministerio de Seguridad se determinó que el Congreso "no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias" para organizar la despedida.

Luego, trascendió que el entorno del Indio había tenido contactos con Boca Juniors y Racing Club, para realizar el velatorio en allí, pero finalmente esos espacios quedaron descartados.

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó que el Gobierno Nacional ofreció el predio de Tecnópolis para la realización del velatorio: "Tenemos Tecnópolis para ofrecer, pero no pudimos comunicarnos con el abogado de la familia”. Según dijo el funcionario nacional, la seguridad correría por cuenta de la Policía Federal.

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El homenaje de un coro de un colegio sanjuanino, tras la muerte del Indio Solari: "Bailá hasta el fin"

La conmoción por la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari sigue generando homenajes en distintos rincones del país y San Juan no es la excepción. En las últimas horas, una emotiva interpretación realizada por alumnos del taller de coro del Colegio San Pablo se convirtió en una de las expresiones más sensibles para recordar al histórico cantante y compositor.

Bajo la dirección de la profesora María Alejandra Soria, los niños interpretaron "Caña Seca y Un Membrillo", una de las canciones más recordadas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La presentación fue compartida como una forma de despedida al artista, cuya obra marcó a varias generaciones de argentinos.

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El taller coral del establecimiento suele abordar un amplio repertorio que abarca desde clásicos del rock nacional hasta villancicos navideños y canciones populares. Sin embargo, esta vez la elección tuvo un significado especial: rendir tributo a una figura central de la cultura musical argentina.

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El Indio Solari será velado en Parque Domínico, Avellaneda

Carlos el “Indio” Solari, el reconocido cantante que en las últimas horas copó el foco del país tras su fallecimiento a los 77 años, finalmente será despedido en Parque Domínico, Avellaneda.

Según informó el periodista Lucas Bertero y tras varios idas y vueltas, se conoció que el ícono del rock nacional será velado en una despedida pública que se llevará adelante este domingo 7 junio, luego de que se realizó un último adiós privado, anoche.

Recientemente, el círculo íntimo del músico modificó la fecha del acto “para dar tiempo a la gente que viene de lejos”, mientras que la ubicación se especula desde el momento en que se conoció la lamentable noticia.

Aunque diputados de diversos bloques impulsaron gestiones para que el Congreso Nacional pudiera albergar una despedida pública, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que luego de consultas al Ministerio de Seguridad se determinó que el Congreso "no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias" para organizar la despedida.

Luego, trascendió que el entorno del Indio había tenido contactos con Boca Juniors y Racing Club, para realizar el velatorio en allí, pero finalmente esos espacios quedaron descartados.

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó que el Gobierno Nacional ofreció el predio de Tecnópolis para la realización del velatorio: "Tenemos Tecnópolis para ofrecer, pero no pudimos comunicarnos con el abogado de la familia”. Según dijo el funcionario nacional, la seguridad correría por cuenta de la Policía Federal.

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Entradas agotadas y posible instalación de pantallas afuera: la expectativa crece por el show homenaje al Indio Solari

A horas del esperado recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia, el responsable del operativo de seguridad confirmó que las entradas están completamente agotadas y adelantó que se evalúa la posibilidad de instalar pantallas gigantes en el exterior del predio para quienes no consiguieron un lugar.

El show de esta noche, atravesado por la conmoción que generó la muerte del Indio Solari, promete convertirse en una de las convocatorias más emotivas de la historia reciente de la banda. En ese contexto, Miguel Gómez, jefe del dispositivo de seguridad, señaló que se preparó un operativo especial ante la importante movilización de fanáticos que llegaron desde distintos puntos del país.

La presentación se desarrollará en un predio cubierto ubicado sobre la Ruta Nacional 3, a unos ocho kilómetros del centro de Comodoro Rivadavia. Según detalló Gómez, las 7.500 localidades disponibles se agotaron y no habrá posibilidad de ampliar la capacidad ni permitir nuevos ingresos.

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El esquema de seguridad fue coordinado entre el municipio y la Policía de Chubut, con participación de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia. En declaraciones radiales, Gómez sostuvo que el concierto podría representar un momento histórico para los seguidores de la banda. “Seguramente esto va a ser una despedida”, expresó en referencia a un espectáculo que además será transmitido en vivo por internet.

Ante la gran cantidad de personas que podrían permanecer fuera del recinto, las autoridades y la organización analizan habilitar pantallas externas para seguir el show. Sin embargo, aclaró que la iniciativa todavía no fue confirmada.

Asimismo, recordó que originalmente estaba prevista una segunda presentación para el día siguiente, aunque finalmente fue cancelada por decisión de los organizadores.

“Esperemos estar a la altura de las circunstancias para que esto sea un gran homenaje al Indio Solari”, concluyó Gómez, reflejando el sentimiento que domina la previa de una noche cargada de emoción para miles de seguidores.

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Finalmente, la despedida del Indio será el domingo

La despedida del Carlos el "Indio" Solari se llevará a cabo el domingo 7 en un lugar y hora aún por definir.

Así lo confirmó la familia del músico, que falleció este jueves a los 77 años, por un ACV mientras transitaba la enfermedad de parkinson.

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"Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora", indicó la cuenta oficial del Indio en redes sociales.

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La Plata decretó tres días de duelo por la muerte del Indio

La ciudad de La Plata decretó tres días de duelo por la muerte de Carlos “El Indio” Solari, este viernes, a los 77 años.

La resolución dictada por la gestión del intendente Julio Alak se baja en que "vivió desde su infancia en la ciudad y cursó sus estudios en la Escuela Primaria N° 33, el Colegio industrial Albert Thomas, el Colegio Normal N° 3 y Escuela Superior de Bellas Artes".

“Su partida ha generado enorme tristeza y conmoción para miles de seguidores que encontraron en sus canciones una voz propia y un refugio de resistencia cultural”, indicó La Plata.

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El Gobierno ofreció Tecnópolis a la familia del Indio Solari para realizar el velatorio

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó este viernes que el Gobierno Nacional ofrece el predio de Tecnópolis para la realización del velatorio de Carlos el "Indio" Solari.

"Tenemos Tecnópolis para ofrecer, pero no nos estamos pudiendo comunicar con el abogado de la familia", sostuvo Cifelli en declaraciones al canal TN.

Según dijo el funcionario nacional, la seguridad correría por cuenta de la Policía Federal.

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Revelaron los resultados preliminares de la autopsia

Pasadas las 18 horas, los médicos forenses revelaron que el Indio Solari sufrió un ACV no traumático. Por ese motivo, cayó a la pileta. Afortunadamente, el cantante no tragó agua, es decir, no se ahogó, ya que no encontraron agua en los pulmones.

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Messi se despidió del “Indio” Solari

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, se despidió del músico Carlos "Indio" Solari por medio de su cuenta personal de Instagram.

"Siempre en nuestros corazones. QEPD", fueron las palabras de Messi en una historia de Instagram para recordar a uno de los músicos más influyentes del país.

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El día que Maradona habló con el “Indio” Solari

Diego Armando Maradona ya había tenido un acercamiento con Carlos "Indio" Solari cuando expresó su admiración por la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y por su líder, Carlos 'Indio' Solari, al tiempo que lanzó una crítica hacia la clase política, en una entrevista concedida en 1999 a la revista Rolling Stone.

El excapitán de la selección argentina reveló que había conversado con Solari y explicó que, aunque no era un oyente habitual del grupo, terminó acercándose a su música por el impacto cultural que generaba: "Yo hablé con el Indio Solari una vez. No escuchaba mucho a Los Redondos, pero el bardo argentino me hizo acercar a ellos, a lo que dicen", afirmó.

Maradona sostuvo además que la banda representaba una visión más auténtica de la realidad del país: "Me parece que, si nosotros queremos una realidad argentina distinta, los que entran son Los Redondos. Y no entran los que nos mienten todos los días", señaló.

Consultado sobre si se sentía identificado con ese mensaje, respondió de manera contundente: "¡Yo entro ahí! ¡Bien argentino! Yo prefiero a Los Redondos y no escuchar un debate entre políticos, en la televisión, donde está todo arreglado, ¡Y-SE-NO-TA!".

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Realizan la autopsia en el cuerpo del Indio Solari

La autopsia sobre el cuerpo del Indio Solari inició pasadas las 15.30, por un equipo forense que busca determinar el motivo del fallecimiento, ya que el artista contaba con un golpe en la cabeza.

El desenlace ocurrió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, y su cuerpo fue encontrado "en cercanías de una pileta interna" de la vivienda.

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Alberto Fernández despidió a El Indio en redes sociales: "Un artista coherente y fiel a sus principios"

El ex presidente Alberto Fernández despidió al Indio Solari y lo recordó por "su compromiso humano, dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron".

"Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con distintas generaciones de argentinos. Mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos", cerró.

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El mensaje de Aníbal Fernández: "Que horror querido amigo"

El ex Jefe de Gabinete despidió a su amigo en las redes sociales recientemente: “Que horror querido amigo. De aquella charla con ganas, en tu casa este 31 de marzo. Tu compromiso con la vida y ese rato tan largo charlando de nada y de todo, el recuerdo de formar parte de las cápsulas para entrar a los recitales, cuando en Mendoza me dedicaste Etiqueta Negra y ahora, tus dos abrazos cuando aprontándome para irme de tu casa, me acompañaste hasta la puerta".

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Una reconocida abogada sanjuanina recordó sus anécdotas y su devoción por el Indio Solari

La muerte de Indio Solari generó una ola de mensajes de despedida en todo el país. Entre quienes expresaron públicamente su dolor estuvo Graciana Peñafort, la reconocida abogada sanjuanina que recordó el impacto que tuvo la música del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en distintas etapas de su vida.

A través de sus redes sociales, Peñafort compartió una reflexión cargada de recuerdos personales y referencias a canciones que acompañaron su crecimiento desde la adolescencia. "Yo era piba, piba bastante boluda creciendo en San Juan, lejos de todo, y un día me topé con Los Redondos y descubrí un mundo allá afuera y la poesía para explicarlo. Gracias al Indio crecer fue menos duro", escribió.

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En el extenso mensaje, la abogada evocó también su primer amor adolescente, los viajes para ver al músico en vivo y la influencia que tuvieron sus letras en momentos complejos. "Me escapé para verte a los 19, te seguí adorando a lo largo de los años y pude verte varias veces", recordó.

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“Vivir solo cuesta vida”: el mensaje de Cristina Kirchner por la muerte del Indio Solari

Con un breve mensaje acompañado por una imagen, Cristina Kirchner expresó su pesar por la muerte del Indio Solari a través de sus redes sociales.

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La ex mandataria publicó una fotografía del músico y eligió una emblemática frase de la canción Ropa sucia, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: “Vivir solo cuesta vida”.

A lo largo de los años, el Indio Solari manifestó en distintas oportunidades su afinidad con la ex presidenta, compartió posturas políticas cercanas y le brindó respaldo público en momentos de fuerte tensión judicial.

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La despedida de todos los grandes del fútbol argentino, excepto uno

Cuatro de los cinco grandes del fútbol argentino —Boca, Independiente, San Lorenzo y Racing— rindieron homenaje al músico Carlos "Indio" Solari tras su fallecimiento.

Por otro lado, el único club de los denominados "grandes" que no dio muestras de afecto al artista fue River, quien no posteó nada en ninguna de sus redes sociales.

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La despedida de Lito Vitale: “No fue trabajo profesional, sino complicidad humana”

El músico y compositor Lito Vitale se despidió de su colega y amigo “El Indio” Solari con un sentido testimonio: “No fue sólo trabajo profesional, sino complicidad humana".

El cantautor dialogó con Beto Casella en “Nadie nos para”, por Rock & Pop y se expresó a poco más de una hora del deceso: “El Indio es, será y fue un referente muy importante de nuestra cultura”.

En línea, recordó su participación en el primer compilado de “Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota”: “Tuve la suerte, y me cayó como una especie de medalla del cielo, de haber podido estar cerca de ellos durante la creación del primer disco ‘Gulp!’. También toqué el teclado en varias de sus canciones. Siempre fue una especie de lujo impensado”.

“No fue sólo trabajo profesional, sino complicidad humana y artística”, añadió.

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Cuatro libros esenciales para entender la leyenda de Los Redondos y el universo del Indio Solari

La muerte de Carlos “Indio” Solari reavivó el interés por la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El primero de ellos es Recuerdos que mienten un poco. Otra obra fundamental es Fuimos reyes (Planeta, 2015), de Mariano Del Mazo y Pablo Perantuono. Construido a partir de más de 70 entrevistas, el libro reconstruye el ascenso de Los Redondos desde el circuito under hasta convertirse en una banda de estadios.

La ruptura definitiva de Patricio Rey ocupa el centro de La última noche de Patricio Rey (Gourmet Musical, 2021), de Martín Correa, Humphrey Inzillo y Pablo Marchetti.

Completa la lista Indio Solari: El hombre ilustrado (Sudamericana, 2005), de Gloria Guerrero. Lejos de una biografía convencional, la autora se concentra en narrar el surgimiento y crecimiento de Los Redondos dentro del contexto político y cultural de La Plata y Buenos Aires.

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La Policía Científica trasladó el cuerpo a la morgue de Ituzaingó

La muerte del Indio Solari este 5 de junio impactó a la escena musical y cultural argentina. El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó.

Se realizará una autopsia “por protocolo” para que quede establecida la causal de muerte.

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Diputados de distintos bloques impulsan una despedida pública en el Congreso

Legisladores de distintos espacios políticos impulsaron este viernes gestiones para que el Congreso Nacional pueda albergar una despedida pública a Carlos Alberto "Indio" Solari, fallecido a los 77 años, en una iniciativa que quedó bajo análisis de las autoridades de la Cámara de Diputados.

Uno de los pedidos fue formalizado por el diputado Pablo Juliano, dirigente de la UCR, que presentó una nota para poner a disposición de la familia del artista las instalaciones del Palacio Legislativo en caso de que decidan realizar un homenaje abierto al público.

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El comunicado de la cuenta oficial del Indio Solari

Mediante una publicación difundida en la cuenta oficial del artista, el entorno directo de Carlos Alberto "El Indio" Solari dejó un sentido mensaje para los millones de fanáticos que integran el movimiento contracultural de las "misas ricoteras".

"La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio —su cuerpo, su manifestación física— ya no está", expresaron con profunda consternación a través del escrito impreso sobre fondo negro.

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