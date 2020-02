Mirá las fechas de los artistas que tocarán en la Fiesta del Sol

View this post on Instagram

u00a1CONFIRMADO! Ya tenemos las fechas oficiales en las que se presentaru00e1n los artistas nacionales e internacionales en nuestra Fiesta Nacional del Sol u2600 . Te esperamos para disfrutar del evento mu00e1s importante de nuestra provinciau2757 Desde el 25 al 29 de Febrero vamos a vibrar con increu00edbles shows en vivo, feria gastronu00f3mica y de entretenimiento, y mucho mu00e1s ud83dude4c . Estu00e1 todo listo para la #FNS2020 ud83dudcab San Juan es #Evolucion