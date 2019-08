Desde la ONU consideran al proyecto sanjuanino Anchipurac un buen ejemplo

“El accionar de la provincia respecto del medio ambiente es muy positivo, nosotros queremos mostrarlo como un ejemplo para nuestra sede global para que lo vean”, dijo este lunes la directora del Centro de Comunicación de Naciones Unidas para Argentina y Uruguay, Tamar Hahn, quien visitó a Sergio Uñac. En la reunión hablaron sobre varios temas en el marco de los VIII Modelo de Naciones Unidas que se realiza en San Juan desde el 25 y hasta el 27 de este mes.

Algunos de los ítems que trató con el gobernador giraron en torno a los derechos humanos, género y cambios climáticos, temas que son de vital importancia para Naciones Unidas y el eje central del encuentro desarrollado en San Juan. Dialogaron también sobre el 75 aniversario de Naciones Unidas en el 2020 y de los 5 años de la Agenda 2030 con objetivos de Desarrollo Sostenible en San Juan.

Sobre el cambio climático, la vocera de la ONU en el país, analizó que “Naciones Unidas está trabajando últimamente muchísimo en este aspecto y, como en el caso de derechos humanos, el organismo solo puede tratar de promover cambios a través del diálogo entre países. Brasil es una gran preocupación en este momento porque es el pulmón del planeta, hay mucha voluntad del resto del mundo en enviar aviones hidrantes y realizar los esfuerzos necesarios para combatir el megaincendio”, expresó sobre la situación de Amazonia.

De acuerdo a lo expresado por Hahn, Naciones Unidas siempre tuvo una estrecha colaboración con la provincia como parte de la federalización de los programas de la organización: “Es asombroso ver a los jóvenes expresar las realidades distintas en cada uno de sus países”, expresó la comunicadora con respecto a la actividad que se desarrolla en el Centro Cívico".

Con respecto al tema género, Hahn explicó que “lo abordarán los chicos desde cada uno de los países que representan argumentando sobre equidad de género, de cómo las mujeres deben hacer valer sus derechos, que son absolutamente inalienables en la agenda de Naciones Unidas y en la cual la Argentina también se comprometió, dado que son un pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos y las naciones. Lo expondrá cada uno desde el lugar que le toca: no es lo mismo la visión de la gente de Kuwait, que la de Francia u otros países. Debatirán entre ellos la temática y sobre cómo mejorar la situación de las mujeres y llegar a acuerdos comunes, consensuados y en un marco de discusión respetuosa por la diversidad del otro, que es lo que pretende las Naciones Unidas”.

Otro aspecto al que se refirió Tamar es el espíritu de Naciones Unidas, que “no tiene la facultad ni el deseo de interferir directamente sobre la cultura de los pueblos, pero puede generar cambios desde el debate. No podemos imponernos ni entrar en el marco legal de los países que no dan equidad a las mujeres. Cada país opera sobre sus bases legales, culturales y religiosas y allí no podemos intervenir, solo tratar de impulsar cambios”, aseguró.

“En la Argentina se ha avanzado muchísimo en la perspectiva de género: hay legislación que contempla todos los aspectos de la equidad pero aún hay muchos temas por abordar. Las Naciones Unidas tienen un proyecto conjunto con la Unión Europea llamado Iniciativa Spotlight para hablar sobre el femicidio, que se aplica en algunas provincias argentinas”.