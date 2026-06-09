Un influencer sanjuanino se contagió de un virus respiratorio y contó su experiencia

Las enfermedades respiratorias volvieron a ganar protagonismo en San Juan y, en medio del aumento de consultas médicas por cuadros gripales, un conocido influencer local decidió compartir su experiencia personal para alertar a sus seguidores.







A través de TikTok, Haruzg publicó un video en el que relató que se contagió de influenza y describió cómo atravesó los síntomas durante los últimos días. La publicación rápidamente captó la atención de los usuarios, superó los 6 mil "me gusta" y generó numerosos comentarios de personas que también atravesaron cuadros similares.

"Me contagié de influenza, que es un virus que está por San Juan y te voy a contar lo que me pasó a mí para que a vos no te pase", comenzó diciendo el creador de contenido en el video.







Según explicó, los primeros síntomas aparecieron hace casi una semana. En un primer momento acudió a una clínica de Capital, donde recibió medicación para tratar el cuadro gripal. Sin embargo, con el correr de los días aseguró que no mejoró y que, por el contrario, comenzó a sentirse peor, por lo que decidió trasladarse a Caucete, donde volvió a ser atendido.







Durante su relato, Haruzg describió la gran cantidad de personas que observó en los centros de salud. Contó que vio pacientes con vómitos, dolores de cabeza y dificultades respiratorias, además de una importante presencia de niños y adultos esperando atención médica.







El influencer también aseguró que una médica que lo atendió le comentó sobre la fuerte demanda que enfrentan actualmente los servicios sanitarios. Según su testimonio, la profesional le relató que en una guardia de 24 horas llegaron a atender cerca de 150 personas, mientras que otro colega recibió alrededor de 160 consultas.







A lo largo del video, el sanjuanino insistió en la importancia de tomar medidas preventivas y cuestionó que muchas personas minimicen los síntomas por considerarlos una simple gripe estacional. En ese sentido, recomendó utilizar barbijo, evitar compartir el mate, cubrirse al toser y reforzar la higiene con alcohol en gel.

Qué dijeron desde el Ministerio de Salud local

Sus declaraciones se producen en un contexto en el que las consultas por enfermedades respiratorias vienen creciendo de manera sostenida en la provincia.







Desde el Ministerio de Salud de San Juan informaron este martes que el virus predominante actualmente es la influenza A subtipo H3N2, responsable de la mayoría de los cuadros gripales registrados. Según explicó la jefa de Vigilancia Epidemiológica, Yanina González, los síntomas más frecuentes son fiebre alta, tos, congestión nasal y un marcado decaimiento general.







La funcionaria aclaró que, si bien las guardias médicas registran hasta el doble de consultas que durante otras épocas del año, el comportamiento epidemiológico es similar al observado en temporadas anteriores y todavía no se alcanzó el pico de circulación viral, que se espera para las próximas semanas.







Además, recordó que las personas deben consultar de inmediato ante signos de alarma como dificultad respiratoria, fiebre persistente, somnolencia excesiva o síntomas de deshidratación, especialmente en niños y adultos mayores.