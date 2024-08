Sin la "Cuota Cero" en viajes de egresados, agencias sanjuaninas analizan su impacto

Tiempo de San Juan dialogó con Mario Agüero, de Mario Agüero Turismo, y con Germán Toledo, de Viafin, quienes destacaron que la eliminación de la cuota cero no es tal cual se cree, ya que, al ser reemplazada por un seguro de caución, implica que se debe seguir abonando un extra por fuera de lo que se acuerda en costo total del viaje.

“Es importante aclarar que se elimina, pero seguirá existiendo un seguro para los pasajeros, donde todas las empresas habilitadas deberán cumplir con dicho requisito en el contrato, lo que brinda a los pasajeros las garantías y la tranquilidad para contratar. Esto evita que se queden sin nada cuando una empresa presenta problemas para cumplir con el contrato y el viaje pactado”, detalló Toledo.

Para analizar el impacto de esta medida tomada a nivel nacional, hay que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el tiempo en el que entrará en vigencia, que será en los contratos firmados a partir de la última semana de agosto de este año. Y por el otro, el costo del seguro. Al respecto, Agüero explica que: “Hay que ver cuánto va a costar el seguro que reemplazará la cuota cero. Para un viaje de 300.000 pesos, por ejemplo, el valor de la cuota cero era de 4.000 pesos, no era un impacto significativo del costo total del viaje. Ahora el nuevo seguro es por el valor total del viaje, y traerá dilemas a la hora de su aplicación, porque debe ser contratado antes de pagar la primera cuota. Si no se paga la primera cuota, no se paga el viaje, y los grupos estudiantiles van variando en cantidad conforme al tiempo. Hay que ver cuánto terminan cobrando las aseguradoras”.

Pese a que resta conocer cómo será en la práctica, tanto para Agüero como para Toledo no debería ser de impacto negativo, ya que esto no implica eliminar las garantías para los pasajeros.

En torno a lo administrativo tampoco resultaría un problema, ya que las agencias contratan diversos seguros a la hora de concretar los viajes, por lo que solo sería agregar un trámite administrativo más.

Hasta el momento el análisis se basa en especulaciones, ya que las agencias tanto locales como nacionales están esperando que se defina la metodología del nuevo sistema, no solo para la claridad de ellos, sino para tener información certera a la hora de vender los paquetes.

“Hay que esperar un poco para ver como evoluciona, si es positivo o negativo”, reflexionó Agüero.