miércoles 1 de octubre 2025

San Juan recibirá octubre con chaparrones, lloviznas y fuertes ráfagas de viento

La provincia tendrá un inicio de mes con cielo variable, probabilidades de precipitaciones y vientos que podrían superar los 40 km/h en algunos sectores.

Por Ana Paula Gremoliche
San Juan se prepara para recibir el primer día de octubre con un panorama climático inestable, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El miércoles se espera que la jornada esté marcada por chaparrones y lloviznas, con una temperatura que oscilará entre los 13°C y los 26°C.

El viento soplará del sector oeste a velocidades moderadas, y las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h, generando sensaciones térmicas variables a lo largo del día. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, por lo que se aconseja a los sanjuaninos tomar precauciones si tienen actividades al aire libre.

El SMN recomienda mantenerse informado sobre posibles cambios en el pronóstico, ya que las condiciones podrían variar durante la jornada, especialmente en horas de la tarde, cuando los chaparrones podrían intensificarse.

