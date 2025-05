Conti tildó a Eloy P. Camus de "traidor" al bloquismo y el bisnieto del dirigente le contestó: "Debería mirarse al espejo"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1922439536417648876&partner=&hide_thread=false Conti tildó a Eloy P. Camus de "traidor" al bloquismo pic.twitter.com/tamwzF9qtN — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 13, 2025

Según contó Conti, "Stalin no le compraba un gramo de nada a la Argentina porque no había participado en la guerra y porque Perón era de derecha. Dicen que estaban en el gobierno y buscaron a alguien que sea amigo de Stalin para poder comerciar. Y se paró un joven que fue diputado nacional y presidente de la Juventud Bloquista, Eloy Próspero Camus, que nos traicionó y se fue al peronismo. Eloy dijo que Federico Cantoni era muy amigo de Tito y que Tito era muy amigo de Stalin".

Ante esto, Eduardo Camus, que también integra las filas del peronismo, respondió. "Resulta no solo de una caradurez supina, sino profundamente deshonesto, que Enrique Conti se arrogue el derecho de llamar “traidor” a Eloy Próspero Camus con la liviandad con que acostumbra a tergiversar la historia", dijo a Tiempo.

Asimismo, agregó: "Conti habla de traición, pero debería empezar por mirarse al espejo. Si alguien ha traicionado los valores de Federico Cantoni, es ese ex ministro de la Alianza —símbolo del fracaso ético y político— hoy reciclado en el Tribunal de Cuentas".

En ese sentido, Camus manifestó: "Su derrotero político no solo lo aleja del cantonismo: lo ubica en sus antípodas. Conti no tiene la autoridad moral para dar lecciones a nadie, y mucho menos a quienes sí han honrado con coherencia su trayectoria política". "Porque al final del día, los traidores no son quienes incomodan al poder, sino quienes se arrodillan ante él para no perder sus privilegios", expresó.