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Tribunales

Imputaron a Sergio Vallejos por lesiones leves y tenencia ilegal de un arma de fuego

El dirigente político fue acusado por lesiones leves y por la tenencia ilegal de una pistola calibre 22 hallada durante un allanamiento en su vivienda. Ante el juez decidió no declarar, mientras que las otras cuatro armas secuestradas serán restituidas al comprobarse que estaban debidamente registradas.

Por Pablo Mendoza
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El dirigente político Sergio Vallejos fue imputado este martes por los delitos de lesiones leves y tenencia ilegítima de arma de fuego.

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La audiencia estuvo encabezada por los fiscales Mario Panetta y Verónica Recio, quienes detallaron que durante un allanamiento realizado en el domicilio de Vallejos se secuestraron cinco armas de fuego. Según explicó la Fiscalía, cuatro de ellas estaban debidamente registradas y contaban con la documentación correspondiente, por lo que serán restituidas a su propietario.

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Sin embargo, entre las armas halladas también se encontraba una pistola calibre 22 para la cual Vallejos no poseía la autorización legal correspondiente. Por este motivo, el Ministerio Público Fiscal le atribuyó el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego.

Durante la audiencia de formalización, el dirigente político optó por abstenerse de prestar declaración ante la Justicia.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el episodio se habría originado en medio de una discusión entre Vallejos y la denunciante. Según la acusación, el dirigente político le habría dicho que era una "ebria" y posteriormente la empujó, provocando su caída. Como consecuencia del hecho, la mujer sufrió lesiones que fueron constatadas posteriormente por el médico legista, elemento que forma parte de la evidencia incorporada a la investigación.

La investigación continúa bajo la órbita de la UFI CAVIG, que avanzará con la producción de pruebas para esclarecer las circunstancias de los hechos denunciados y determinar las responsabilidades correspondientes.

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