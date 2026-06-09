El barrio Valle Grande de Rawson vive horas de alta tensión. Un vecino fue casi linchado por un grupo de habitantes de la zona luego de ser acusado de ofrecer dinero a cambio de favores sexuales a varias adolescentes del lugar.

Una mujer radicó la denuncia contra el sujeto y la información se propagó velozmente entre los vecinos. De inmediato, varias personas salieron en busca del hombre, identificado como “Puchi” (no se revela su nombre completo porque aún no existe una acusación formal en su contra), quien también reside en el barrio.

En ese contexto se desató una fuerte pelea. Según las primeras informaciones, “Puchi” fue brutalmente golpeado y acuchillado en dos oportunidades.

Fuentes policiales indicaron que, a simple vista, el hombre presentaba golpes en el rostro, la cabeza, la espalda y las piernas. Además, sufrió dos heridas cortantes: una en la pierna derecha y otra en el glúteo izquierdo, ambas de carácter superficial.

El violento episodio ocurrió entre los últimos minutos del domingo y las primeras horas del lunes. La madre de una de las adolescentes involucradas relató que “Puchi” le ofreció dinero a su hija, que es menor de edad, a cambio de favores sexuales. Ante eso, decidió realizar la denuncia ante la Policía y alertar a otros vecinos.

La indignación no cesó allí. Las amenazas continuaron, por lo que “Puchi” y su familia decidieron abandonar la vivienda. Pese a que en la casa permanecía otra mujer, los agresores le advirtieron que también debía irse, bajo amenaza de incendiar el domicilio.

Finalmente, la mujer se retiró y la propiedad quedó vacía. Personal policial constató que desconocidos ingresaron al lugar, ya que la puerta de acceso se encontraba rota. Sin embargo, los efectivos no pudieron confirmar si se registraron faltantes de elementos debido a la falta de información precisa.

El caso continúa en plena investigación. Por el momento se encuentra en etapa de actuaciones preliminares a cargo de la Policía y aún no interviene una unidad fiscal.