Murió un reconocido médico que ejercía como director de un hospital sanjuanino

Enorme tristeza en el Ministerio de Salud Pública causó la muerte del reconocido médico Víctor Barroso, quien ejercía como director del micro hospital de 25 de Mayo. El comunicado de la cartera de Salud salió en la jornada de este lunes, por lo que sería reciente su fallecimiento a causa del coronavirus.

"Las autoridades del Ministerio de Salud Pública con profundo dolor lamentan informar el fallecimiento del doctor Víctor Barroso, director del Micro Hospital de 25 de Mayo. Desde cartera sanitaria junto a todo el equipo de Salud de la Zona Sanitaria II envían las condolencias y compañía espiritual para compañera y querida esposa doctora Laura Soto, sus hijos y para toda su familia", expresa el comunicado.

Comunicado de Salud Pública.

¿Quién era Víctor Barroso?

El doctor Víctor Barroso, de profesión médico de familia, era con la odontóloga Laura Soto y tenía hijos. Era conocido por ser un médico rural: "Ser médico rural no es solamente instalarse en lugares alejados, a veces sin las comodidades de las ciudades, pasar frío o padecer las altas temperatura estivales, es también aprender a tolerar el desarraigo de nuestros seres queridos. Pero quizá lo más importante es ser muy respetuoso de las ideas del lugar. Cuando nosotros mostramos respeto y mostramos que nos interesa los que les pasa a los pacientes, tenemos muchas respuestas de cualquier comunidad”.

Era un médico que se jactaba de haber trabajado en las cinco zonas sanitarias y que, previo a su muerte, se destacaba como director del Hospital Santa Rosa, en el departamento de 25 de Mayo, dependiente de la Zona Sanitaria II.

Sobre su vida profesional, el doctor continuó diciendo: “Es entender el contexto y las situaciones en que viven las personas. Recuerdo hace unos años, llegó una mujer con su bebé en un changuito tipo tres de la mañana; habíamos tenido un día de mucho trabajo, nos llamaron de la guardia para atender a una señora. El caso no revestía gravedad y podría haber venido en horario matutino. Una vez atendida le preguntamos quién la acompañaba y en que había venido. Nos respondió "sola" y "caminando"; ¿y cómo la dejábamos ir sola con el niño en medio de la noche y en pleno invierno? decidimos llevarla, eran aproximadamente cinco kilómetros. Cuando llegamos vimos que vivían en una sola habitación con cuatro chicos y su pareja, todos en el mismo lugar. Esto me hizo un clic, porque ahí comprendimos que era el único horario en que ella podía llevar a su hijo al centro de salud, si el marido trabajaba y no tenía con quien dejar a los demás chicos que también eran pequeños. Queda claro que las realidades sociales son complejas y a veces difíciles de entender cuando uno desconoce el origen o motivo. Los médicos rurales deben tener una gran empatía y responsabilidad con sus pacientes porque depositan en los profesionales mucha confianza; y la gratificación evidentemente es inmensa, no tiene precio; solo hace crecer valores”.

La trayectoria de Víctor Barroso fue amplia: trabajó en el Hospital Marcial Quiroga, luego estuvo 9 años en el Hospital Tomás Perón de Rodeo y actualmente trabajaba como director en el Hospital Santa Rosa, de 25 de Mayo, en el que cuenta con importante equipo de salud y coordina con los diferentes puestos de salud del departamento como El Encón, La Chimbera, Las Trancas, Puesto Sanitario Villa La Salud.

