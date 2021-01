Muerte en Jáchal: un peligroso cóctel de alcohol y droga

El excesivo consumo de alcohol y droga. Ese supuestamente fue el cóctel peligroso que rodeó la muerte del profesor de educación física de Jáchal el domingo último. Hay al menos un testimonio que reveló que tomaron cocaína y la hipótesis principal sobre el deceso del hombre es que fue a causa de una sobredosis.

Hay muchas cosas que quedan por aclarar en torno a la sorpresiva muerte de Jorge Sebastián Zeballos el domingo en la mañana en una casa de Jardín Policial, Jáchal. Fuentes del caso señalaron que lo encontraron semi desnudo y con una marca, tipo mordiscón, en el pecho. Estaba con el slip a la altura de la rodilla. Todo eso genera más intriga.

Zeballos era profesor de educación física y había sido preparador físico de los equipos de primera del Jáchal Basquetbol Club por muchas temporadas. Era soltero y tenía un buen pasar, pero así también una vida agitada en las noches. Existen testimonios que confirman que era consumidor de estupefacciones, además de supuestos antecedentes por violencia de género, afirmaron personas que lo conocieron y fuentes de la investigación.

Por lo que averiguaron en la Policía, Zeballos y sus amigos comenzaron a beber aparentemente desde el sábado al mediodía. Como dicen los jóvenes, anduvieron de “caravana” todo el día y en la madrugada del domingo terminaron en la casa de los hermanos “Mococha” y “Chori” Carrizo. Una vivienda del barrio Jardín Policial en la que eran habituales las juntadas de hombres y mujeres con abundante alcohol, música y el supuesto consumo de estupefacientes.

Eran 8 las personas, entre ellas dos mujeres, las que estuvieron esa noche en ese domicilio. Allí tomaron. Vecinos afirmaron que escucharon gritos y música a todo volumen. No se sabe con certeza qué pasó en horas de la madrugada, pero, al menos, uno de los amigos de Zeballos declaró que éste le invitó cocaína y después ambos consumieron esa sustancia.

Los investigadores tratan de reconstruir el rompecabezas. Por ahora tienen distintos relatos, como que en un momento Zeballos se fue con una chica a una habitación. Se dice también que, esa noche, el docente tuvo un ataque de nervios, que forcejeó con algunos de los presentes y posteriormente empezó a tener convulsiones. Supuestamente después lo llevaron a la cama.

Esto habría ocurrido como a las 6 de la mañana del domingo, afirmó una fuente judicial, pero supuestamente un rato más tarde pidieron una ambulancia y llamaron a la Policía. El equipo médico no pudo hacer nada para salvarlo, dado que estaba sin vida. Existían dudas. Fue por eso que el juez Eduardo Vega, actualmente de turno en la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Jáchal, dispuso que todos los asistentes de la fiesta fueran trasladados en calidad de demorados a la Seccional 21ra de Jáchal. Entre ellos un comerciante, un médico, par de obrero mineros, el dueño de casa y las chicas, que declararon y fueron liberados entre la noche del domingo y la mañana de este lunes.

No trascendió qué dijeron, pero sus relatos serían coincidentes al afirmar que no golpearon ni agredieron a Ceballos. El primer informe de la autopsia indica que el profesor murió por un paro cardiorrespiratorio, pero no reveló la verdadera causa de su deceso. El juez ordenó que se haga el análisis toxicológico. Y es que sospechan que murió por sobredosis por el consumo de cocaína, mientras tanto siguen investigando todo lo que aconteció esa noche, sostuvieron fuentes judiciales y policiales.