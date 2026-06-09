Willy ADN, el DJ que musicaliza las noches de Rapsodia en San Juan

Las noches de Rapsodia tienen la impronta de un DJ que ya es un clásico en la discoteca LGBTIQ+ de San Juan. Willy ADN es el disc jockey residente del lugar que le pone ritmo a cada uno de los fines de semana del local y tiene el desafío de generar un ambiente de diversión, manteniendo el timing de baile en el público. Willy contó sus comienzos, el recorrido de su carrera y las particularidades de su actividad en Tiempo de San Juan.

El musicalizador arrancó su pasión por la selección musical tan solo cuando era adolescente, precisamente a los 12 años. En ese momento, se encargaba de poner música en cumpleaños y eventos utilizando long plays, que en la actualidad han vuelto al ruedo del mercado. “Llevo casi 30 años de trayectoria como DJ. En ese camino, que se fue forjando poco a poco, también trabajé como operador de radio y editor de video. La verdad es que ha sido una carrera muy jugosa; tuve la oportunidad de hacer un montón de cosas y aprender muchísimo sobre el arte y otras disciplinas”, dijo.

Recién a los 14 años empezó a ser selector en boliches, algo que le impuso nuevos desafíos y la apertura al mundo de las discotecas. De esta manera, trabajó en numerosos locales como Luna Morena, El Muelle, Garage, entre otros. Pasó de operar a través de los antiguos LP, pasar por el cassette y el CD, hasta la digitalidad que predomina en el presente.

Sin embargo, su marca quedaría impresa en un lugar único en San Juan: el boliche Rapsodia, actualmente la discoteca histórica LGBTIQ+ de la provincia. Hace 14 años que se desempeña como DJ residente de la empresa “al mando de las bandejas” que le colocan música a la pista de baile. "Es un público que tiene mucha cultura musical. Ahí, un DJ se puede expresar de diferentes formas y la verdad es que la gente lo acepta y lo disfruta; eso te permite experimentar y explorar nuevos horizontes musicales", resaltó.

Las puertas de Rapsodia fueron abiertas a Willy por la ayuda del anterior DJ residente llamado Jorge Vargas (el "Soco"), quien era su amigo y estuvo dedicado 17 años a la labor en el local bailable. Para Willy, la transición al ambiente del mundo de la diversidad significó un reto inicial porque le costó aprender estilos que no manejaba tanto anteriormente, como el pop y la electrónica. “Manejo un rango de edad muy amplio, lo que me obliga a ser variable y poner "de todo un poco" para satisfacer a las distintas generaciones que conviven en el lugar”, comentó.

El proceso de elección de canciones para ambientar no es una labor fácil. En cada una de las jornadas, ADN tiene el desafío de mantener a los asistentes bailando y entretenidos porque, de lo contrario, corre el riesgo de que la gente abandone el lugar. Por este motivo, tuvo que aprender de oficio desde su arranque y también realizó capacitaciones en Buenos Aires y Mendoza sobre el uso de controladores. Si bien siempre lleva un set elaborado, siempre tiene que recurrir a la improvisación porque debe verificar el ánimo del público. “La verdadera preparación ocurre en el momento; el DJ debe ser versátil para observar cómo reacciona la gente a cada tema y cambiar el rumbo musical si es necesario”.

Willy ADN es uno de los DJs más reconocidos de San Juan por su trayectoria y compromiso en el arte, que logra reunir a cientos de almas. Un personaje que está presente en las noches sanjuaninas y, en especial, en el corazón de la comunidad LGBTQ+.