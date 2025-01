En San Juan habrá marcha para reclamar por los derechos del colectivo LGBTIQ+

“Sean eternos los derechos que supimos conseguir”, es el lema del reclamo, que circuló en las redes sociales. La manifestación contará con la presencia de movimientos sociales y políticos. Adicus, un sindicato que estará en el reclamo, expuso el siguiente texto:

"Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar".

4aa5045b-1b63-4712-be27-0205f3946148.jpg

aadc7a24-2124-4316-a75c-737447f6090f.jpg

Los dichos de Milei en Davos

En su discurso ante empresarios y líderes en el Foro Económico Mundial, el presidente Javier Milei asoció las “versiones más extremas” de la ideología de género con el abuso infantil.

“Cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos”, sostuvo.

Y puso como ejemplo un reciente caso en el estado de Georgia, en Estados Unidos, donde una pareja homosexual fue condenada a 100 años de cárcel por abusar de sus 2 hijos adoptivos.