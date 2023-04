Se picó en Capital: el sector de Baistrocchi salió a replicar a Colombo por "kirchnerista"

El inesperado cruce se produjo en el programa Banda Ancha de Canal 13, donde Colombo apuntó fuerte contra las figuras de José Luis Gioja y Sergio Uñac. "Acá lo quieren dibujar para no pegarse.Son cómplices, lo mismo, que a nivel nacional el kirchnerismo; acá lo quieren dibujar hoy para no pegarse pero después van a Buenos Aires y cantan la marchita con Cristina", había dicho el dirigente opositor y candidato a intendente de la Capital.

Horacio Lucero - secretario de Gobierno de la Capital

Esas declaraciones no cayeron nada bien en el oficialismo, sobre todo en territorio capitalino. Desde el sector del actual intendente Emilio Baistrocchi, Horacio Lucero salió a responderle sin pelos en la lengua: "Se ha postulado por quinta vez, con colores políticos. Una de sus características ha sido disfrazarse bien para ir teniendo la posibilidad de ser candidato. Si repasas su carrera, se inició en el radicalismo y formó parte de la Alianza. También trabajó con el peronismo, fue muy funcional al giojismo. Y si repasas su historia, fue parte del kirchnerismo y candidato. Vale recordarlo".

Lucero recordó la vez que Colombo compartió boleta con Cristina Kirchner en 2007, cuando se postuló nuevamente en la municipalidad de la Ciudad alineado al opositor justicialista Roberto Basualdo, y a nivel nacional, al radical, Julio Cobos, en ese entonces compañero de fórmula de Cristina. "Y que nos tilde de kirchneristas, a nosotros, que no tenemos nada que ver con el kirchnerismo, es por falta de lógica y propuestas. Es bueno refrescar la memoria", apuntó.

En esa misma línea, señaló que que las respuestas de Colombo tienen que ver con la "falta de propuestas e ideas". "Una vecina me decía consultaba campaña del amor. Colombo es todo amor y me recuerda una canción de Calamaro, que dice que no se puede vivir del amor. En política es escaso lo de Colombo, marcando propuestas. No hemos escuchado ninguna propuesta. No hay una lógica que te marque que un candidato no tenga conocimiento de Capital", agregó Lucero.

Capital 2023

El secretario de gobierno de Capital defendió vehementemente la gestión de Emilio Baistrocchi en el marco de las elecciones 2023 que se realizara en la provincia este 14 de mayo. Aspirante a ser concejal en la próxima gestión se ponen a punto para encarar los comicios con un nuevo sistema electoral.

Al ser interrogado por este nuevo paso en su carrera dijo “las ganas siempre estuvieron, pero hubo un impedimento que fue la pandemia, no nos permitió ejecutar en lo que teníamos pensado participar” dijo y agregó, “nosotros tenemos los números claros y somos los que más obra pública hemos hecho, hemos destinado mucha guita en la obra pública”.

Finalmente dijo “sacamos más de 60 ñoquis porque significaban un gasto inútil pero también gestionamos muchos fondos y con el apoyo del gobierno provincial hicimos mucho, mucho más que otros intendentes”.