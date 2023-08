En San Juan, todos se juegan algo (o mucho)

Con la dificultad de denominar oficialismos en San Juan -uno que sale y otro que entra- y navegando justo al medio, se los llamará por sus iniciales: En el terreno de Juntos por el Cambio (JxC) se juega el principal duelo de esta fecha electoral a nivel nacional, con esquirlas sanjuaninas porque hay una lista bendecida por el flamante gobernador Orrego y otra que lo rivaliza; mientras que en Unión por la Patria se librará un nuevo capítulo de una interna feroz entre Uñac y Gioja, de veredicto con aires definitivos.

Por el lado del futuro oficialismo de San Juan, una sentencia terminante que ya se comentó en estas páginas pero no está de más repetir: se trata de una elección que Orrego preferiría no tener. Por motivos infinitos. El primero: para qué tener que exponer el cetro de su capital político inmaculado a apenas dos meses de haber sido electo y sin siquiera haber asumido. Luego: hasta qué punto tiene margen para intervenir, en una elección en la que se elige presidente y todo lo demás puede pasar a segundo plano. También: cómo hacer una finta a un eventual resultado desfavorable. O la incomodidad de que surjan legisladores que no le responden directamente.

Con todas esas salvedades, debió mover sus fichas y las movió. Lo hizo luego de infinita literatura previa sobre si serían él y Fabián los candidatos, en cuyo caso serían dobles (recordar que el cierre de las candidaturas a senador y diputado que ahora se vota operó antes de las elecciones del 2 de julio). Pero era tanta la confianza de Orrego y Martín en la conquista de la gobernación, que pasaron por alto el turno de anotarse ellos mismo. Como efectivamente ocurrió, para sorpresa de algunos.

No fueron ellos pero sí fueron sus principales espadas: Emilio Achem es un primera línea en el círculo de colaboradores de Marcelo Orrego, lo mismo que Marcela Montaña o Nancy Picón con Fabián Martín en Diputados. Candidatos orreguistas-martinistas de la mesa ratona, que garantizan trabajo codo a codo y sincronizado en el Congreso con el futuro gobernador. En línea política y especialmente en gestiones en Buenos Aires, donde vive el Dios nacional para todo reclamo de fondos federales y donde los brazos levantados del Congreso suelen ser un lubricante necesario.

Ahora sostener eso es equivalente a deducir por la contraria que si no resultaran electos Achem y Montaña, la lista que los rivaliza con Juan Domingo Bravo y María Luisa Velazco para el Senado no sería exactamente igual en términos de interacción. Y la verdad es que algo de eso realmente existe, no porque Bravo-Velazco sean opositores a Orrego porque no lo son. Sí es verdad es que provienen de otra pecera, un espacio político interno diferente que luego habrá que ver de qué manera se acopla luego de las Paso.

Achem-Orrego reportan a Horacio Rodríguez Larreta, Bravo a Bullrich. Este domingo, alguno de esos dos presidenciales quedará eliminado, nacen las interpretaciones sobre el sentido de esos votos cruzados. Primero, la pregunta de cuánto realmente puede traccionar Orrego a su candidato, en medio de una feroz interna presidencial. Se revelará el lunes.

Lo que pasaría si en San Juan gana Bullrich y arrastra a Bravo está respondido en los párrafos anteriores: mismo equipo, distinta tonalidad de camiseta. Mal negocio para el gobernador irrumpiente, de mínima tener que llamar a los senadores -sus senadores- y esperar ser atendido antes de cada votación. Alternativa que, confían en San Juan, aparece lejana entre las opciones del electorado.

Una variante intermedia –y posible- es que la lista orreguista gane en San Juan, pero la interna nacional quede en manos de Patricia Bullrich. Queda tiempo para interpretar un futuro gobierno de Marcelo en la provincia con Patricia de presidenta, pero como anticipo puede citarse que no es lo mejor semblanteado por el equipo provincial. Obviamente, por afinidad: ya conocen los pasillos y funcionarios en común con los que viene trabajando desde hace tiempo. Además, porque esperan mejores resultados de Horacio que de Patricia al timón nacional.

Del lado de Unión por la Patria hay un capítulo provincial intenso también. Se juega una parte del liderazgo de la oposición sanjuanina, ahora que el testimonio cambiará de manos en diciembre y por al menos 4 años. Otra parte, el uñaquismo ya lo considera definido: está en manos de su espacio al haber conquistado el 14 de mayo la mayoría absoluta de intendencias, diputaciones y concejalías. De eso no hay vuelta. Lo que sí ocurrirá es la reedición de un duelo ya clásico, tal vez en uno de sus últimos episodios: Uñac versus Gioja, y viceversa.

Reeditan un cruce con algo de lo que operó en julio, pero con particularidades significativas. Ahora es el propio Sergio quien encabeza la lista, mientras del lado del giojismo José Luis le dejará el lugar a su hermano Juan Carlos en la lucha por una banca en el Senado.

Llega la estructura del ex gobernador a este convite con algunas alteraciones en su estructura respecto de la que obtuvo el segundo lugar el 2 de julio. Sin el massismo, que decidió alejarse por motivos diversos: el más formal de disponer de la candidatura presidencial ecuménica -es decir que figura con todos los candidatos provinciales, en este caso tanto Gioja como Uñac-, o el más de fondo que fue la decepción por no figurar en la boleta armada por José Luis.

Con Gramajo en dos cilindros, el chimbero que aportó buena parte de la suma de los votos de julio, ahora se lo percibe distante y en sintonía lejana. Y con un frente interno tormentoso, incluyendo a la propia familia del líder que siempre fue su puntal y ahora postula “que no vuelva nadie”. En palabras de César y directa alusión a Vuelve el Flaco, es decir su hermano.

Se juega el giojismo una carta fuerte para no quedar al borde de la desaparición. Desde que José Luis ocupó la diputación provincial en 1987 que viene ocupando cargos, siempre obtenidos en las urnas. Son más de 35 años en esa condición –extendida a Juan Carlos y César-, que podrían inaugurar una época en el llano absoluto tras tres décadas y media. El 14 de mayo, el filogiojismo sólo se impuso en un municipio: Chimbas, y encima prestado por Gramajo y su esposa. Le quedó un bloque minúsculo en la Legislatura de 3 bancas. Giojismo a la mínima expresión, en el caso que siguiera siendo giojismo.

Y Uñac también se juega mucho en este lance. Primero, la palabra final en el duelo contra los Gioja si es que no vuelve a reeditarse en un choque parecido por las autoridades partidarias. Segundo, el ejercicio principal de oposición durante la gestión de Orrego, una posición expectante y nada despreciable desde el 11 de diciembre.

Y finalmente el manejo de una estructura más o menos generosa que le permita una sobrevida desde la perspectiva de que en política nadie muere del todo. Si ganara la interna de la Paso, quedaría cerca de retener el cargo en el Senado, nada menor. Si no, el poderío político del uñaquismo quedaría en a sus intendencias, algunas más notorias que otras: Pocito y Rawson arriba de todo. Y a su nada despreciable caudal de legisladores provinciales: a primera vista 19 de 36, mayoría simple. Claro que después habrá que ver si los retiene, y en qué condición.

Lo dicho, nada parece terminar el domingo, más vale que todo se resetea y vuelve a empezar.