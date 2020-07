Más honestos que Pinocho después de aprender: los signos más sinceros

¿Sos de los que siempre ven fantasmes y posibles chamuyos en todos lados? Bueno, quedate con algún nativo de estos tres signos, porque sabés que por culpa de las estrellas prácticamente están impedidos de mentir. Garantía de honestidad, pero posta, con estos tres.



Escorpio

¿No se la pasan quejándose de que son unos intensos? ¿Que lo que tienen en mente lo tienen que largar sí o sí? Bueno, ahora hay que reconocerle a nuestros queridos escorpianos, que esos "defectos" son en realidad una forma exagerada de honestidad. No te van a mentir porque NO PUEDEN.

Sagitario

En el caso de sagitario todo se trata del estricto código moral con el que viven los nacidos bajo este signo. Para ellos ser honestos, decir siempre la verdad es una condición para vida, jamás mienten y no se bancan que nadie les mienta. Es más, si no querés verle la cara nunca más a uno de ellos, decile algo que no es verdad.

Leo

Mientras un escorpiano puede irse de boca, decir de más y terminar hiriéndote aunque sea con la verdad, los Leo son todo lo contrario. A los nacidos en este signo les gusta decir la verdad, sobre todo porque tiene que ver con la verdad de ELLOS y por lo tanto, ¿por qué negarle al mundo ese placer de ver la vida con los ojos de un leonino? Además son tan carismáticos que tal vez te están diciendo que te engañaron, pero lo hacen con tacto y no te pega tan mal.