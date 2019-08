¿Qué carta del Tarot sos según tu signo, y qué significa?

Horóscopo Aries - El Emperador

Aries es un signo de fuego apasionado, creativo, al que le gusta tomar el control de las cosas, dominar y conquistar nuevos mundos. El Emperador representa esta fuerza y esta energía que surge más de la inteligencia y de la capacidad de ordenar que de las emociones. Como un emperador que debe organizar los asuntos de su reino, Aries enfoca la vida como un proyecto que a él le toca organizar y controlar. Eso puede hacerle ser, como al mismo Emperador, a veces estricto en exceso, o impaciente con los errores de los otros.

Horoscopo Tauro- El Sumo Sacerdote.

Tauro es un signo de Tierra, que ama la estabilidad, la fidelidad y el tener los pies en la tierra. El Sumo Sacerdote o Hierofante representa la tradición y la transmisión de los valores , así que ambos comparten un amor por lo conocido y estable y un recelo ante lo novedoso o lo arriesgado. El Sacerdote, que es maestro espiritual, también comparte la paciencia y prudencia característica de los Tauro, y como ellos, puede llegar a caer en la terquedad y la intolerancia.

Horoscopo Géminis- Los Enamorados.

Géminis es un signo de aire, ingenioso, conversador , sociable y muy curioso, además de tener gran encanto amoroso. Muchas cosas le asocian a la carta del tarot de los Enamorados; no sólo encontramos dos figuras que evocan el signo de los gemelos sino también una referencia a la facilidad para la comunicación y el romance de este signo. Esta carta, que aparece también cuando se hace referencia a decisiones y encrucijadas en la vida, también apunta a la versatilidad de Géminis, su carácter algo volátil y a su tendencia a cambiar de opinión.

Horoscopo de Cáncer- El Carro

Sensible , emotivo y muy familiar, Cáncer es un signo de agua maternal al que le gusta cuidar, y que allí donde está crea un hogar, siempre que esté rodeado de las personas que quiere. Como el conductor del Carro, por donde pasa crea condiciones para vivir y cambia el entorno, incluso el más hostil, en algo cálido. Cáncer y el Carro pueden llegar a ser agresivos para defender aquello que aman o creen suyo por derecho, ya que sus emociones les dominan muchas veces por encima de la razón. Leo- La Fuerza.

Horoscopo Leo - La Fuerza

Aparte de la presencia del león en la carta, la Fuerza comparte muchas cosas con el signo de fuego de Leo: orgullo, optimismo y serenidad. Como la joven que sujeta la boca del león en esta carta, Leo es valiente, seguro de sí mismo, con gran fuerza de voluntad . Pero también tiene la tendencia a excederse y que estas virtudes se conviertan en arrogancia y menosprecio de las opiniones ajenas. Esta carta que muestra al león dominado también es una advertencia para que Leo sujete su orgullo.

Horoscopo de Virgo- El Ermitaño

El Ermitaño es una figura de sabiduría; también de soledad e introspección. Eso no quiere decir que los Virgo sean necesariamente solitarios: pueden incluso tener muchos amigos , pero son perfeccionistas, estudiosos, trabajadores y metódicos- por eso necesitan muchos momentos de soledad y saben aislarse incluso en medio de mucha gente. Virgo es un signo de tierra muy práctico y crítico y eso lo puede hacer a veces cruel o intolerante, como un Ermitaño desengañado del mundo.

Horoscopo Libra-La Justicia

El símbolo de la Balanza, Libra, une muy claramente a la carta de la Justicia y al signo, pero no solo eso: Libra, signo de aire, es idealista, visionario, ama la belleza, los conceptos elevados. Tiene un profundo sentido de la armonía y el equilibrio. Tiene facilidad para ver ambos lados de un problema o un dilema y gran capacidad para ser ecuánime, pero eso también le hace indeciso y a veces cambiante.

Horoscopo Escorpio - La Muerte

Esta carta con tan mala fama en realidad es una carta absolutamente necesaria en la vida humana, y no como final de esta, sino en todos los periodos de cambio, de transición, de dejar atrás cosas innecesarias. Escorpión, signo de agua, es apasionado, valiente, arriesgado y muy sexual: no teme a la idea de la muerte y a la vez está muy conectado a la continuidad de la vida por medio de la sexualidad. A veces esa valentía les hace no tener en cuenta los miedos de los otros y puede causarles problemas, pero también puede ser una inspiración para ellos.

Horoscopo Sagitario- La Templanza

Sagitario es alegre, aventurero y explorador. Es sociable y entusiasta. ¿Qué tiene que ver con la serena Templanza? En realidad mucho, porque la Templanza como virtud es el don de adaptarse a las circunstancias y de no debilitarse ante ellas, para disfrutar la vida allí donde estemos. Este signo de fuego, adaptable y de gran resistencia, sabe mucho de ello, aunque puede pecar a veces de superficial, a fuerza de adaptarse y cambiar.

Horoscopo Capricornio- El Diablo

Capricornio no solo corresponde a la carta del Diablo, sino que tiene mucho de la sabiduría práctica que tradicionalmente se atribuye a dicho personaje. Es pícaro, buen negociante, mundano, ambicioso, realista y materialista. Capricornio es un signo de tierra muy práctico y responsable que valora las posiciones de poder y los logros materiales, lo cual puede hacerle pagar precios emocionales muy altos por el éxito.

Horoscopo de Acuario- La Estrella

Acuario es un signo ingenioso cambiante, independiente y muy soñador: muchas veces son excéntricos. Son espíritus libres que tienden a tener un poco la cabeza en las nubes pero no pierden nunca la perspectiva de la realidad, como la mujer en la carta de la Estrella, que porta el agua sin perder las estrellas de vista. Este signo de aire puede dar la impresión de estar despegado del mundo, pero no es así.

Horoscopo Piscis- La Luna

Un signo de agua muy místico y espiritual, Piscis es muy profundo y sensible, y empático con las emociones ajenas. Es muy clara su conexión con la carta de la Luna, símbolo tanto del subconsciente como de la sensibilidad femenina, por su relación con los ciclos de fertilidad de la mujer. Esa sensibilidad excesiva puede llevar a Piscis a veces a ser de emociones cambiantes, o tendente a la autocompasión.