Signo por signo: ¿a dónde deberías viajar según el zodiaco?

Todos tenemos distintos gustos a la hora de viajar. Mientras que algunos prefieren asolearse en la playa, otros optan por acampar en un bosque. Y es que nuestras preferencias varían tanto que no sabrás cuál es tu lugar favorito hasta que hayas visitado varios.

Pero si aún no te decides a dónde ir en tu siguiente viaje, te proponemos dejarte llevar por tus preferencias astrológicas e ir al lugar ideal según tu signo del zodiaco.

Aries:

Los nativos de Aries definitivamente no son para pasar el rato en una hamaca, su personalidad temeraria no se los permite. Tienen demasiada energía como para desperdiciarla en una actividad que no implique juegos extremos.

Por eso el aire libre y las actividades extremas son perfectos para ellos, un lugar como Ibiza o las Montañas Rocallosas seguro complacen a los aventureros arianos.

Tauro:

Los tranquilos y románticos prefieren lugares para relajarse y apreciar la belleza. No son amantes de los deportes pero sí de la gastronomía y son demasiado exigentes a la hora de comer.

No hay mejor para los Tauro que un viaje a Italia, lugares como Roma o la Toscana cumplirán con sus exigencias culturales y gastronómicas. O en su defecto, deberían de intentar con un crucero, seguro que la pasarán bien.

Géminis:

Divertidos y sociales, aman los lugares concurridos y con mucho que ofrecer. Disfrutan de las playas y son de los que siempre terminan conociendo gente nueva.

Pero si lo tuyo son las grandes ciudades, ¿Acaso hay algo mejor que New York?

Cáncer:

Su sentido tradicionalista los orilla a viajar casi siempre en familia, y al mismo lugar, año con año.

Así que es momento de romper un poco la rutina y darse una vuelta por una ciudad vieja, en la que puedas visitar lugares ancestrales, de arquitectura antigua, esto va con tu carácter sentimental.

Leo:

Suelen ser exigentes, no les gusta acampar porque no cumple con sus expectativas lujosas, pero si los invitan, van a cualquier lugar con tal de no quedar mal.

Pero si lo que quieren es explotar ese lado lujoso de su signo, no pueden perderse de viajar alguna vez a Dubái. No hay lugar más elegante que este Emirato.

Virgo:

Nuestros amigos observadores y ordenados, no son amantes de los lugares exóticos ni las ciudades que viven en eterna fiesta.

Son más detallistas y aman los lugares silenciosos para descansar. Suiza es el lugar perfecto para ellos.

Libra:

Gentiles, divertidos, con gusto por lo romántico y amantes de la belleza natural.

Su lugar ideal es París, capital de Francia y uno de los lugares más románticos del mundo. Lograrán una conexión emocional con el lugar y quedarán maravillados con el lugar.

Escorpión:

Prefieren los lugares silenciosos aunque no son exigentes a la hora de decidir a dónde ir. Tienen mayor interés en pasarla bien con su acompañante que en disfrutar el lugar.

Es por eso que no se pueden perder de Londres, el lugar adecuado para su personalidad.

Sagitario:

Los versátiles. Su insaciable curiosidad hace que se aburran fácilmente, son tan inquietos que es mejor tenerlos ocupados.

Río de Janeiro, en Brasil, cuenta con una infinidad de actividades y carnavales que se encargarán de esas ganas de comerse al mundo.

Capricornio:

La búsqueda del éxito suele quitarles demasiado tiempo, comúnmente se mantienen ocupados en el trabajo. Pero cuando se dan el gusto de viajar, buscan lugares en los que se puedan relajar.

Grecia es el ideal, les brindará esa tranquilidad que tanto buscan.

Acuario:

Dominantes y difíciles de complacer, su rutina les impide viajar constantemente, y aunque suelen ser tradicionalistas, es momento de romper con ello.

Porque en realidad, lo suyo es la India, un lugar que los encantará con las costumbres y lugares místicos.

Piscis:

Los románticos y melancólicos tienen cierto encanto por viajar en pareja, no hay mejor compañía que la persona que aman.

Y Venecia seguro es el lugar que cumple con sus ideales. ¡A hacer las maletas!

Fuente: Univision