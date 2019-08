"¿¡Ya está?!": estos signos, en la cama, necesitan siempre un poco más

Hay algunos signos del zodiaco que son más apasionados con las caricias, besos y hasta el kamasutra. Sí, esos a los que llaman insaciables.

A través de la compañía Lovehoney, sabemos que existe un fuerte lazo entre los signos del zodiaco y el placer sexual. Después de encuestar a más de 3500 personas, descubrieron los Acuario se llevan el primer lugar.

Este es el ranking:

Acuario

No hay duda, es el rey del sexo, ¿la razón?. Se rigen bajo el mando de Urano, es decir son emocionalmente distantes. Se concentran más en el placer físico, para ellos las relaciones sexuales son como comer y dormir, esenciales para un buen día.

Eso sin contar que esconden pensamientos perversos y fantasías sexuales que en el momento menos esperado harán estallar a su pareja.

Tauro

El segundo en la lista. Uno de los más impulsivos, con un toque agresivo y, sobre todo, intenso. Les gustan las noches apasionadas, llenas de placer, amor y adrenalina. Son de los que no temen invitar a uno que otro juguetito sexual.

Además, su personalidad los hace tomar el mando, les gusta guiar a su pareja y no van a parar hasta alcanzar por lo menos dos orgasmos.

Piscis

El signo más dulce y sensible estaría en el tercer lugar. En la cama se quita máscara y sabe muy bien cómo hacer estallar a su pareja. Según, la encuesta antes mencionada 3 de cada 5 Piscis, se disfrazan en el sexo.

A ellos les encanta poner en juego su imaginación, situaciones llenas de peligro son lo que más los excitan.

Virgo

Son muy exigentes con sus parejas en la cama. Eso de fingir orgasmos no se les da y si alguien no les gusta a la primera, no son de los que repiten.

En el fondo, son bastante conservadores, les gusta tener todo bajo control y eso de las sorpresas no es algo que vaya con su personalidad.

Leo

Les gusta el jugueteo, todo eso que de verdad altere sus latidos y le ponga los pelos de punta. Son de los que no se la piensan dos veces para atreverse con algo nuevo.

Eso sí, de complacientes tienen todo, les gusta ver que su pareja disfruta, porque es la forma en la que se sienten más excitados.