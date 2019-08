Preocupación por acumuladora de perros

Una mujer que vive en un departamento del barrio porteño de Recoleta fue acusada de acumular perros de raza Shih Tzu, encerrarlos en su inmueble y maltratarlos allí dentro. Los vecinos la descubrieron tras oler un aroma nauseabundo y ver orina de animal saliendo por debajo de su puerta.

Tras la aberrante denuncia, un móvil de Crónica HD se acercó al lugar de inmediato, habló con los vecinos e increpó a María, la mujer acusada. Según relató uno de los testigos, la sospechosa de maltrato animal "tiene seis perros bajo su poder y los animales se están pudriendo. Los tiene sucios, no les da de comer y ni de beber. Su casa está llena de orina y de heces de las mascotas, no limpia. No aguantamos más el olor y estamos muy preocupados por esas criaturas, van a morir allí dentro".

Agregaron que esta mujer tiene antecedentes de maltrato y detallaron: "En 2016 tenía 20 perros en las mismas condiciones y, tiró a 14 de ellos en una plaza. Creemos que le quedaron seis en su casa. Los animales no paran de ladrar. La señora tenía un solo allegado y, como este la denunció, nos enteramos de estas precisiones aberrantes".

Además, recordaron que, en una ocasión, esta señora tiró las crías de los animales al inodoro y tapó las cañerías de todo el edificio. "Es una situación muy particular, difícil de resolver. No puede ser que alguien tenga esta cantidad de animales acumulados en la casa. Necesitamos ayuda", sentenciaron.

En medio de la nota, efectivos de la Policía que se enteraron de la situación por Crónica HD se acercaron al lugar y pidieron a la señora que salga y se notifique sobre la denuncia en su contra. Al momento de abrir la puerta, quedó registrado como un charco de orina salió de la casa e inundó parte del pasillo del establecimiento.

(Fuente: Crónica)