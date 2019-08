¡Podría ser tu hijo! Las de estos signos los prefieren más chicos

Hay mujeres que se sienten atraídas por hombres mayores y quedan encantadas por su madurez y experiencia. Pero hay signos que se sienten atraídos por la adrenalina de los hombres menores.

Estos signos son:

Cáncer

Eres el tipo de mujer que cocinará para su pareja, le brindará un afecto infinito y se dedicará por completo a su relación. Para ti, una relación debe ser algo a lo que te dediques al 100 por ciento. La razón por la que te gusta mucho salir con chicos más jóvenes es porque te resulta mucho más fácil dedicarte a alguien que aún está creciendo.

Tauro

Como pareja eres naturalmente protectora y amorosa, entonces salir con chicos más jóvenes es algo que te viene naturalmente. Te gusta la idea de poder proteger a alguien que amas y mantenerlo cerca para que tu amor pueda florecer y prosperar en el entorno de cuidado que has creado. Si sales con alguien mayor que tú, no hay nada que puedas enseñarles que probablemente ya no sepan.

Aries

Cuando sales, tienes una tendencia a enamorarte locamente antes de llegar a conocer realmente a la persona. Cuando sales con hombres que son mayores que tú, sientes que pierdes el tiempo. En cambio, los jóvenes se unirán en tus aventuras emocionantes.

Escorpio

Quieres algo intenso y ardiente cuando se trata de citas y relaciones. Realmente no te importa salir con gente de tu misma edad, pero definitivamente prefieres salir con chicos más jóvenes que siempre están listos para emprender cualquier aventura contigo. Necesitas a alguien que sea tan apasionado en la relación como tú.