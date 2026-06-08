Se incendió La Rural en Buenos Aires y hubo 60 autoevacuados

Un incendio se desarrolló esta tarde en el predio de La Rural , en el barrio porteño de Palermo, donde se autoevacuaron 60 personas.

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Fuentes policiales informaron que Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires concurrió hasta el lugar, donde el foco ígneo se registró en el subsuelo en un ambiente destinado a cocina.

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Según consignaron los allegados al operativo, todos los presentes fueron evacuados y no hubo heridos.

El SAME asistió a tres mujeres en el predio por inhalación de humo y no se determinó el traslado de ninguna de ellas.