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El país de luto

Conmoción por la muerte del Indio Solari: investigan qué ocurrió en las horas previas al hallazgo

El histórico referente del rock argentino fue encontrado sin vida este viernes en su vivienda de Parque Leloir. La Justicia inició una investigación para determinar las causas de su fallecimiento y ordenó una autopsia de rutina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
indio solari

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari sacudió este viernes al mundo de la música argentina. El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue hallado sin vida en su casa de Parque Leloir y las circunstancias de su fallecimiento comenzaron a ser investigadas por la Justicia bonaerense.

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De acuerdo con los primeros datos surgidos de la causa, fue su cuidadora quien lo encontró durante la mañana cuando llegó a la vivienda para iniciar sus tareas habituales. El cantante estaba tendido en el sector del patio, cerca de la piscina de la propiedad.

Tras el hallazgo, la mujer solicitó asistencia médica de inmediato. Un servicio privado de emergencias acudió al domicilio, aunque poco después se confirmó el deceso del artista. A partir de ese momento se activó el protocolo judicial correspondiente y se abrió una investigación para establecer las causas de muerte.

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El expediente quedó bajo la órbita del fiscal Lucio Rivero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N°2 de Ituzaingó, quien se trasladó hasta la residencia ubicada sobre la calle Calixto Oyuela. También intervino personal de Policía Científica para realizar las pericias en el lugar y se dispuso la realización de una autopsia.

Según la reconstrucción preliminar que manejan los investigadores, Solari habría compartido una cena familiar durante la noche del jueves y posteriormente se dirigió a la zona de la pileta. La principal hipótesis es que sufrió una descompensación en ese momento, aunque los resultados de los estudios forenses serán determinantes para esclarecer lo sucedido.

Mientras avanzaban las tareas judiciales, efectivos de la Policía Bonaerense montaron un operativo de seguridad en los alrededores de la vivienda y restringieron la circulación en las calles cercanas. Con el correr de las horas, numerosos seguidores comenzaron a acercarse al lugar para rendir homenaje a quien fue una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional.

La última aparición pública del músico había ocurrido en enero de este año, cuando envió un mensaje con motivo del reconocimiento Honoris Causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires.

Dueño de una personalidad reservada y una enorme capacidad para generar identificación con varias generaciones, el Indio Solari trascendió ampliamente el ámbito musical. Sus letras cargadas de simbolismo y su postura distante de los circuitos tradicionales de la industria cultural contribuyeron a convertirlo en un ícono de la cultura argentina.

Su historia artística quedó marcada para siempre por la creación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto a Skay Beilinson en la década de 1970. La banda construyó un fenómeno único dentro del rock nacional y dejó una discografía que incluye álbumes emblemáticos como Oktubre, Un baión para el ojo idiota, ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado y Luzbelito.

Tras la separación del grupo en 2001, Solari inició una exitosa carrera solista que se extendió durante casi dos décadas. Discos como El tesoro de los inocentes, Porco Rex, El perfume de la tempestad, Pajaritos, bravos muchachitos y El ruiseñor, el amor y la muerte consolidaron una relación inquebrantable con su público.

La noticia de su fallecimiento provocó una inmediata reacción en redes sociales, donde artistas, colegas y miles de fanáticos comenzaron a despedirlo con mensajes cargados de emoción y agradecimiento por el legado que dejó en la música argentina.

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