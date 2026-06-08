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Impresionante recepción a Xi Jinping en su visita oficial a Corea del Norte

El presidente chino fue recibido por Kim Jong Un, el jefe de Estado a la República Popular Democrática de Corea (RPDC).

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente chino, llegó este lunes a Pyongyang para llevar a cabo una visita de Estado a la República Popular Democrática de Corea (RPDC).

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Kim Jong Un, secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea y presidente de Asuntos de Estado de la RPDC, junto a su esposa, Ri Sol Ju, recibieron a Xi y su esposa, Peng Liyuan, en el aeropuerto. Después de que Xi bajara por la escalerilla, Kim le estrechó la mano afectuosamente.

Kim organizó una gran ceremonia de bienvenida para Xi en la Plaza Kim Il Sung de Pyongyang. Los máximos dirigentes de los dos partidos y de los dos países subieron juntos a la tribuna de honor. En medio de una salva de 21 cañonazos, la banda militar interpretó los himnos nacionales de China y de la RPDC.

Acompañado por Kim, Xi pasó revista a la guardia de honor de las tres ramas del Ejército Popular de Corea. Posteriormente, Xi y Kim presenciaron un desfile militar.

Vestidos con atuendos festivos, ciudadanos de todos los ámbitos de la sociedad de Pyongyang, junto con niños y adolescentes que portaban banderas, flores y globos, expresaron su sincera bienvenida a los distinguidos invitados chinos con cálidos aplausos y vítores.

A lo largo del recorrido desde el aeropuerto hasta la Plaza Kim Il Sung y desde la Plaza Kim Il Sung hasta la Casa de Huéspedes de Estado de Kumsusan, ciudadanos de la RPDC se alinearon a ambos lados de las calles, saludando efusivamente y dando la bienvenida a Xi.

En un artículo firmado publicado hoy, antes de su llegada, en el diario Rodong Sinmun, Xi dijo que espera reunirse con Kim para discutir la amistad tradicional entre los dos países e intercambiar puntos de vista sobre el desarrollo integral de las relaciones bilaterales.

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